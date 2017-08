Waarom het loont om je flitsfoto te checken

Nutteloos artikel want onze lezers worden natuurlijk nooit geflitst, maar wellicht heb je er toch wat aan.

Vanochtend werd groots uitgepakt door De Telegraaf. Wat wil namelijk het geval? Flitscamera’s zien soms het cijfer 8 op een kenteken per abuis aan voor een 6. Dergelijke technische problemen zorgen natuurlijk voor een toename van het aantal geflitste personen dat bezwaar aantekent tegen een boete. Geen wonder dat er zoveel foto’s worden opgevraagd.

In 2016 werd 205.334 maal bezwaar aangetekend tegen een verkeersboete en in 27.821 gevallen werd dat bezwaar gehonoreerd. Toch is dat volgens de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op een totaal van 9,4 miljoen administratiefrechtelijke boetes geen wereldschokkend aantal.

Nog even over dat 8 en 6-verhaal: op basis van dergelijke berichtgeving lijkt het toch goed om de flitsfoto effe op te vragen en te checken of het geen zin heeft om bezwaar aan te tekenen. De verantwoordelijke partijen hebben trouwens geen idee hoe het kan dat een 6 op de nummerplaat voor een 8 wordt aangezien.