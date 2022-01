Deze 14 jaar oude auto is MARKTLEIDER. Hoe dan?

Het kan toch niet zijn dat een 14 aar oude auto marktleider is?

We beginnen dit artikel met een klein beetje context. In de VS zijn Muscle Cars een bijzonder stukje cultureel erfgoed. Auto’s met briljante styling, extreem krachtige motoren en een acceptabel prijskaartje. Het gekke is, ze zijn maar eventjes geproduceerd. Het begon in 1964 (de eerste Pontiac Tempest Le Mans GTO) tot 1972-3 (de eerste oliecrisis). Toen was het over en uit.

Sommige namen bleven in productie, maar het was geen schim van wat het was. De Camaro, Firebird en Mustang waren behoorlijk afgegleden tot gecastreerde ponycars. In 2004 introduceerde Ford de nieuwe S-197-generatie van de Mustang. Dat zorgde ervoor dat de Amerikaanse fabrikanten weer het oude recept op gingen pakken. De nieuwe Mustang was een enorm succes en GM (Camaro) en Chrysler (Challenger) konden niet achterblijven. Dit resulteerde in de nodige trio-tests, waarbij de Camaro over het algemeen won, de Mustang tweede was en de Challenger derde.

14 jaar oude auto is marktleider

Qua verkoopcijfers was het echter de Mustang die verreweg het meest populair was. De Camaro was steevast tweede en de Challenger bungelde onderaan. Op zich wel logisch, want de Challenger was bijvoorbeeld níet als Cabrio te krijgen. De prijs-kwaliteit verhouding van de Ford is erg goed en de Camaro staat op verreweg het meest hoogwaardige platform. Daarbij zijn in de tussentijd de Mustang (zesde S550-generatie) en Camaro compleet vernieuwd, terwijl de Challenger af en toe een marginale update krijgt.

En zien we dat terug in de verkoopcijfers van 2021? Driewerf nee! De Dodge Challenger is namelijk de best verkochte auto in zijn klasse. Afgelopen jaar werden er 54.314 exemplaren van verkocht. Daarmee is de auto succesvoller dan de Mustang, waar er 52.414 van over de toonbank gingen. De Camaro is totaal niet populair: slechts 21.893 exemplaren werden daarvan verkocht.

Altijd de nummer 3

Hoe kan een 14 jaar oude auto dan ineens marktleider zijn? In de VS maakt men nu de grappen dat de Challenger zó old-school is, dat ze geen last hebben van chiptekorten. De Challenger was altijd de nummer 3, maar in 2017 was de Challenger de Camaro voorbij. Het enorme succes dat de Mustang ooit was, is er niet meer. En nee, dat komt niet door de Mustang Mach-E, maar simpelweg omdat het model na zijn tweede facelift een beetje op leeftijd is geraakt. De Mustang heeft er dus meer last van dan de Challenger.

Volgens Dodge komt het zelf doordat de Challenger een cult-auto is geworden voor de liefhebber. Dat niet alleen, de meeste Challengers worden gebouwd op bestelling, in tegenstelling tot kiezen uit de voorraad. Bij Dodge zijn er enorme veel manieren om je auto samen te stellen, terwijl dit bij de concurrentie erg beperkt is. Ook is de Challenger de meest authentieke van de drie. In tijden dat auto’s meer op elkaar gaan lijken en milieuvriendelijker worden, is de Challenger een ouderwets statement. Met fabrieksgarantie, dat dan weer wel.

Via: Automotive News.