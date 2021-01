Is een licht aangepaste Corvette C8 dan wel mooi? - Autoblog.nl

De stance van de Corvette C8 met Vossen velgen is een stuk beter, nietwaar?

Het is een van de meest vreemde fenomenen ter wereld: een Corvette met een middenmotor. Natuurlijk, er waren Corvette prototypes als de XP en CERV-III met de motor in het midden. Maar de Corvette is een stijlicoon mede vanwege die lange motorkap.

Dankzij de eenvoudige V8 kan die motorkap ook nog eens heel erg laag zijn (geen bovenliggende nokkenassen) en dankzij de slimme plaatsing van de transmissie (op de achteras) kon de motor ver naar achteren geplaatst worden. Het was een droomlayout. En dan kiest GM voor de achtste generatie voor een middenmotor. De legende van weleer is ineens een generieke Ferrari-kopie met een Amerikaans geluid. Net als alle kitcars en replica’s, overigens…

Verhoudingen Corvette C8

Enfin, tot zover de woorden van teleurstelling van ondergetekende. De auto is inmiddels een tijdje op de markt en iedereen is er lyrisch van. Desondanks kan het design nog zeker niet overtuigen. Ergens kloppen de verhoudingen gewoon niet.

Miami Autosport

Gelukkig zet Miami Autosport dat gedeeltelijk recht. Normaal gesproken zijn Amerikaanse tuners er heel erg goed om een auto over-the-top te maken, maar in dit geval hebben ze zicht alleen toegelegd op het verbeteren van de stance. Daarmee komen we bij het pijnpunt van de standaard Corvette C8: het ding staat iets te hoog en de wieltjes zijn iets te ielig.

Vossen HF-5

Miami Autosport zet dat recht. De velgen komen bij de firma Vossen Wheels vandaan. In dit geval gaat het om de Vossen HF-5 wielen. HF staat voor Hybrid Forged, waarmee bedoeld wordt dat de wielen gedeeltelijk gesmeed zijn. Andere merken noemen het ‘FlowFormed’. Dit houdt in dat de voorzijde van de velg gegoten is en de rest gesmeed. Dit proces zorgt ervoor dat de velgen erg sterk en licht zijn, maar dat de kosten binnen de perken blijven.

De velgen zijn in dit geval Satin Silver, wat perfect lijkt te passen met de Arctic White-lak van de Corvette C8. De velgen zijn vóór 20 inch groot en 9 inch breed. Achter zijn de velgen van Vossen een stuk groter: 21 inch in diameter en 12 inch breed! Als je wilt kan het extremer, 19 inch voor en 22 inch achter kan ook, maar zal er licht komisch uitzien.

De andere modificatie is dat de Corvette C8 met Vossen velgen verlaagd is. Welke set veren of schroefset eronder zit, wordt niet vermeld. Het resultaat is in elk geval een auto waarbij de wielen mooi de wielkasten vullen en de stance goed voor elkaar is, zonder dat het overdreven wordt.

Uiteraard is dat smaak gevoelig. De prijzen voor de velgen vallen heel erg mee voor zulke enorme jetsers. Vanaf 695 dollar per wiel ben je spekkoper. Naast Satin Silver zijn de Vossen HF5 velgen verkrijgbaar in Gunmetal (mat) en hoogglans zwart.