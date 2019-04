Bestaat er een kleur die de nieuwe 3-serie mooi maakt?

Oef...Nou dat wordt een lange avond nadenken hoor...

De nieuwe BMW 3-serie is live en heet! De eerste exemplaren van de nieuwste generatie zijn al mondjesmaat te vinden in het Nederlandse straatbeeld. Of we daar echter heel blij mee moeten zijn is een tweede vraag. Zoals bij de meeste nieuwe BMW’s is niet iedereen ervan overtuigd dat het nieuwe model qua design een vooruitgang is ten opzichet van diens voorganger. En die voorganger was ook al niet zo mooi als de magnifieke E46…

Toch is de kans groot dat de G20 uiteindelijk weer in grote getale te zien zal zijn op ’s heeren wegen. Bij onze rijtest bleek namelijk dat zelfs als je het design niet zo lekker vindt er voldoende redenen zijn om liefde op het tweede gezicht te ontwikkelen voor ‘de drie’. De rij-eigenschappen zijn namelijk weer ouderwets goed. Beter dan bij de voorganger, die een tikje soft was geworden. Daarnaast heeft BMW de ergonomie en het infotainment nog altijd bijzonder goed voor elkaar en dat is toch wel lekker als je dagelijks in de auto stapt.

Is er dan misschien een mouw te passen aan dat design? Misschien helpt het wel als je een kek kleurtje uitzoekt. Maar ja, dat is natuurlijk wel een sprong in het diepe. Althans, dat was het voorheen. Sinds kort kan je in BMW’s configurator echter ook een hele berg kleuren aanvinken om alvast een voorproefje te krijgen van jouw nieuwe Bimmer eruit komt te zien uitgevoerd in Rosso Corsa. Eerder zagen we dat al bij de F├╝nfer, nu ook bij de nieuwe Dreier.

Dus wat wordt Atlantis, Maledivenblau II, Longbeach Blue, Avusblau, Le Mans Blau, Estorilblau, San Marino Blau, Tansanitblau, Metropolitanblue, Blue Hera Mica, Midnight Sapphire II, Macaoblau, Imperialblau, Blue Onyx, Nachtblau, Rivierablau, Miamiblau, Mexicoblau, Laguna Seca, Santorinblau, Violettblau, of toch misschien Purblau? Laat het weten, in de comments!



Dank Maurice voor de tip!