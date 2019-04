AB-lezer wil Porsche, geeft scooter een kleurtje

How much is the fishhhhhh!

Ik vind het persoonlijk altijd wel een mooi gevoel als je naar, laten we zeggen, de Grand Prix van België gaat met de auto. Op de snelweg richting het circuit zie je gewoon aan het wagenpark van je lotgenoten in de file dat het autoliefhebbers zijn. Niet alleen maar omdat er de onvermijdelijke exoten tussenrijden die een beetje nodeloos revven in hun enthousiasme. Die Golf voor je is een GTI. Die Swift naast je is een Sport. Die leasert een stukje verderop heeft toch de moeite genomen een R-design pakketje te laten monteren. En hé gaaf, daar rijdt een 928! Voor elke smaak en budget is er een ander object van affectie beschikbaar, maar de motivatie is voor iedereen gelijk: fun beleven aan je vervoer.

AB-lezer Jort is ook ‘een van de onzen’. Net als zijn idool @casperh zou hij het liefst de hele dag niks anders doen dan in Porsches rondscheuren. Maar ja, dat zit er qua budget naar eigen zeggen nog niet in voor Jort. Om zijn Porsche-geloof toch te beleiden, toog hij afgelopen zomer naar het Porsche Museum, alwaar hij oog in oog kwam te staan met de miljoenste 911. Deze groene 991.2 met goodies van Porsche Exclusive maakte een onuitwisbare indruk op de Porsche-fanaat.

Een paar maanden later kocht Jort een Vespa. Een Vespa met wat werk. De carrosserie van het tweewielertje was niet helemaal meer in nieuwstaat. Gebeurt wel vaker bij Italiaanse legendes, het zijn immers geen Porsche’s (oh no he didn’t!). Jort wilde toch een beetje stijlvol door de stad rollen op zijn Vespa (rijtest) en dus liet hij de scooter voorzien van een nieuw likje verf. Niet het soort uit spuitbussen dat je op verkeersborden kliedert, maar het soort dat je scooter eruit laat zien als…de miljoenste Porsche 911! Swaaaaaaag. Alleen nog wel even het zadel bekleden met een ruitjesmotiefje, toch?