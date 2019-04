Hamilton is Schumacher voorbij qua F1 inkomsten

Mo' money less problems.

Mede doordat de geldpers op volle toeren draait bij een aantal belangrijke centrale banken is het voor de hoogste lagen van de samenleving lekker geld vergaren dezer dagen. Daar waar men lacht om een paar procentpuntjes extra in de CAO’s is tien miljoen het nieuwe één miljoen, zo lijkt het. We zien daar bijvoorbeeld anekdotaal bewijs van door het feit dat er tegenwoordig nieuwe auto’s verkocht worden voor achtcijferige getallen voor de komma.

Het grootste deel van de enorme zakken met geld komt natuurlijk terecht bij de daadwerkelijke eigenaren van bedrijven, maar ook de hoogst betaalde werknemers profiteren inmiddels flink mee van de weelde. Vroeger moest je écht een flink potje kunnen ballen om financieel onafhankelijk te worden als voetballer, basketballer of curler, tegenwoordig gooien ze een zak geld naar je toe als je tien keer een bal kan hooghouden.

In de F1 geldt al sinds circa de jaren ’80 dat je een hele dikke boterham kan verdienen als je races won. In de jaren die volgden werd dat alleen maar meer en meer het geval, maar toch was er één baas boven baas. Michael Schumacher stond jarenlang op eenzame hoogte in de sport en dat vertaalde zich ook naar zijn salarisstrookje, waar op zijn hoogtepunt naar verluidt 38 miljoen Dollar per jaar op stond. Dat is dan nog een conservatieve schatting, want ik heb wel eens hoger bedragen gehoord. Misschien heeft dat te maken met het feit dat het hier om kaal salaris gaat.

Enfin, Schuey harkte dus voor zijn tijd ontzettend veel geld binnen en wellicht mede daardoor heeft het onlangs het feit dat geld tegenwoordig vloeit als water even geduurd voordat iemand zijn totale inkomsten (aan salaris) in de sport geëvenaard heeft. Volgens Formula Money is dat moment nu dan echter toch aangebroken, want Hamilton is de Duitse veelwinnaar als resultaat van zijn nieuwste deal voorbijgestreefd.

Let wel, als het gaat om totale inkomsten, dus inclusief sponsordeals, is Schuey nog steeds koning. De Rekordmeister angelde alles bij elkaar naar schatting zo’n 800 miljoen Dollar binnen met zijn activiteiten op en naast de baan. Lil’ Lewis komt daar kennelijk nog niet aan, hoewel hij momenteel zijn bescheiden salaris wat extra cachet kan geven door circa elf miljoen per jaar binnen te tikken middels sponsordeals met onder andere Bose en Tommy Hilfiger.

Formula Money stelde overigens ook nog een top-10 samen (op basis van alleen salaris) waarin we nog opvallend veel helden uit de 90s en 00s zien. Ook mannen die eigenlijk nooit écht de grote successen op de baan gehaald hebben. Maar ja, het was natuurlijk de tijd dat veel fabrikanten elkaar gek maakten me enorme budgetten die deels ook in de zakken van coureurs terechtkwamen. De tabel zie je hieronder.