Dit is de allerlaatste Ford Focus ST ooit

Dat wordt gevierd met een eh… A4’tje.

Toevallig schreven we gisteren over de Focus ST ‘Last Edition’. Dat was geen officiële special edition, maar slechts een tuningprojectje. Wat we niet wisten: intussen is de allerlaatste Ford Focus ST al van de band gerold in Saarlouis. Dat gebeurde afgelopen vrijdag.

Let op: het gaat hier specifiek om de ST. De normale Focus wordt nog wel gebouwd, maar ook de dagen van deze auto zijn geteld. Als je het autonieuws niet op de voet gevolgd heb, denk je misschien: is Ford helemaal gek geworden? Nou, eh… ja dus. Na de Fiesta draaien ze nu ook de Focus de nek om.

De ‘Allerletzer Focus ST’ is een Wagon in de kleur Fantastic Red. Dat is inderdaad een fantastisch kleurtje. Verder valt er niet zoveel spannends te vertellen over deze auto. We hebben vooralsnog geen persbericht gekregen, deze foto’s komen van Facebook.

Het lijkt erop dat Ford niet groot heeft uitgepakt voor het afscheid van de Focus ST. We zien alleen een lullig A4’tje wat met plakband achter de voorruit is geplakt. Een tamelijk roemloos einde voor een modelvariant die toch wel iconisch is.

De eerste Focus ST verscheen in 2002 op het toneel, in de vorm van de ST170, met 173 pk. Daarna volgde de Focus ST met vijfcilinder. Bij de derde generatie keerde Ford weer terug naar een 2,0 liter viercilinder. En inmiddels is er een einde gekomen aan de vierde – en tevens laatste – generatie.

Of Ford nog aandacht gaat besteden aan het algehele einde van de Focus is nog even afwachten. Als het goed is rolt in november de allerlaatste Focus van de band. Waarschijnlijk gebeurt dit stilzwijgend, want het schrappen van de Focus is natuurlijk geen populaire beslissing onder de Ford-fanbase.

Gaat er dan echt geen opvolger komen? Ja en nee. Ford schijnt een crossover te plannen die ongeveer hetzelfde segment moet bedienen. Maar ja, dat is natuurlijk geen echte opvolger, zelfs al krijgt deze auto dezelfde naam.