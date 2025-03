Is er eindelijk een sterker materiaal dan ducttape?

Het enige dat sterker is dan ducttape is meer ducttape. Daar kan nu verandering in komen.

Als het gaat om een korte reparatie, heb je eigenlijk maar twee dingen nodig. WD40 en ducttape. In het geval van die eerste: beweegt het niet, maar moet het wel bewegen? Plasje WD40 erop. Bij die laatste: beweegt het, maar moet het niet bewegen? Ducttape. En het beweegt nooit meer.

Koolstofvezel-tape

Het sterkste materiaal ter wereld moet dan ook automatisch de sterkste tape ter wereld zijn. Daar komt nu verandering in als het aan McLaren ligt. Het merk meent zelf de koning van koolstofvezel te zijn (ze zijn er al ruim veertig jaar mee bezig) en is nu voor de McLaren W1 weer met iets nieuws op de proppen gekomen. Ze noemen het ART: Automated Rapid Tape.

Efficiëntie

En ja, dat betekent dat McLaren een nieuwe precisiemachine heeft die letterlijk een soort koolstofvezel-tape maakt. Kleine laagjes koolstofvezel om het ‘weefproces’ makkelijker te maken. Op de McLaren W1 wordt de voorvleugel al met behulp van deze techniek gemaakt.

En welke voordelen heeft dat dan? Efficiënter bouwen dus, wat geldt voor de snelheid én het behouden van je materiaal (er wordt 95 procent minder ‘onnodige’ stof weggegooid). Daarnaast helpt het door ietsje stijver te zijn dan ‘normale’ koolstofvezel. Op de W1 helpt het de stijfheid in de voorvleugel met zo’n tien procent. En ten slotte zorgt het ervoor dat één en dezelfde stof, koolstofvezel, zo alle kanten op kan. Volgens McLaren kan het materiaal zo in alle vormen aangebracht worden. Het wordt vergeleken met menselijke huid: dat is hetzelfde ‘materiaal’ van je oogleden tot je vingers, maar is niet overal even flexibel of juist strak. Dat maakt de toepassing zeer universeel.

Eerlijk is eerlijk, je moet dus niet verwachten dat de koolstofvezel-tape in rolletjes bij de kassa van de Praxis komt te liggen. Ducttape blijft dus de oplossing voor huisvlijterts. Maar het is interessante materie als de McLaren W1 er weer een stukje beter van wordt.