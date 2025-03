Oh jee, is dit de volgende Mercedes G-Klasse?

Een hoekige, bonkige SUV die nu flink bij de kladden wordt gepakt, heeft iemand per ongeluk een nieuwe G-Klasse gebouwd?

Van het Gëlande-gedeelte uit G Wagen is heden ten dage weinig meer over. Voor elke versie die serieus bedoeld is voor het onverharde zijn er wel dertig die omgebouwd worden door Mansory, Brabus of een andere partij die het ding vooral zo excentriek als een Gucci-handtasje maakt. En dat accepteren we eigenlijk gewoon, met name omdat je tegenwoordig genoeg andere serieuze offroaders kan kopen.

Toyota Land Cruiser

Dan moeten die natuurlijk niet slachtoffer worden van hetzelfde fenomeen. WALD laat ons namelijk het ergste vrezen met de ‘Land Cruiser Black Bison’. Het is bijna alsof ze een order hebben gekregen voor een G-Klasse, maar per ongeluk een Toyota hebben gebruikt. Aan de andere kant, de twee hebben veel raakvlakken. Dus misschien moeten we eraan wennen.

De modificaties voor de WALD Land Cruiser doen erg denken aan wat er normaliter met een G-Klasse wordt gedaan. De nieuwste generatie ‘Prado’ (de ‘kleine’ Land Cruiser) is voorzien van een widebody, uitgesproken bumpers, een grote spoiler(!), enorme velgen waar wel offroad-achtige banden om zitten (maar bepaald geen ballonbanden zijn) en zaken zoals grote luchthappers en een zonneklep die eigenlijk geen zon lijkt te blokkeren.

Uiteraard rolt de set binnenkort uit voor je Toyota Land Cruiser, alleen voor hoe veel geld wordt nog niet bekend. Momenteel is hij zelfs enkel in Japan beschikbaar. In Nederland kon je een Land Cruiser op grijs kenteken krijgen, dan ben je met deze kit wel het mannetje op de bouwplaats.