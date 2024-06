Deze Porsche 911 GT2 is subliem samengesteld

Ja, echt. Eigenlijk klopt alles aan deze Porsche 911 GT2 occasion.

Porsche is eigenlijk twee merken in één geworden sinds de komst van auto’s als de Cayenne, Panamera, Macan en Taycan. De ene kant van het merk borduurt voort op hun geschiedenis met de 911 en de kleinere Cayman en Boxster. De andere kant, met de eerdergenoemde auto’s, is waar het geld verdiend wordt. De één noemt die laatste helft verloedering, maar het is hoe dan ook een meesterzet. Het zorgt ervoor dat Porsche enorm populair en succesvol is en om die reden nog steeds het 911-recept zo klassiek mogelijk kan uitmelken.

Waarin de twee werelden elkaar ontmoeten is de personalisatie van auto’s als de 911. Middels PTS en PTS Plus kun je alle kleuren van de regenboog bestellen op je 911, maar als je het nóg heftiger wil kan je via Sonderwunsch echt alles doen wat je hartje begeert. En daar wil ondergetekende toch even iets over kwijt: raak niet verdwaald in de wereld van contrasterende stiksels en precies de juiste tint beige op je dashboard. Een 911 is een rijdersauto. Kleurtje mag, maar ga er vooral mee rijden. Er zijn echt 911-specs, helemaal recent, waar het erop lijkt dat de eigenaar langer in de samenstellingsruimte van de showroom heeft gezeten dan achter het stuur. En dat is jammer.

Porsche 911 GT2

Enerzijds zou ik mezelf nu enorm tegenspreken door nu door te gaan met deze ‘subliem samengestelde’ Porsche 911 GT2. Maar zoals gezegd: een kleurtje mag. Een heel mooi kleurtje mag helemaal. Nordic Gold, één van de meer bijzondere tinten van de Porsche 997-generatie, mag absoluut, want het is een geweldig mooie kleur. En op een Carrera/Turbo/Targa zie je hem al nauwelijks, laat staan een GT2. Als we toch één smetje mogen benoemen: de zwarte velgen zouden mooier zijn in het zilver. Maar goed, het is een circuitauto en die hebben vaker zwarte velgen.

Clubsport

We zeggen ‘want het is een circuitauto’, want het lijkt erop dat de originele koper van deze Porsche 911 GT2 dat ook voor ogen had. Die kocht echt geen Porsche met de felbegeerde GT2-naam om hem in een garage te zetten. Hoe we dat weten? Hij vinkte het Clubsport-pakket aan. Dan krijg je diepe koolstofvezel racekuipen met harnasgordels en een rolkooi. Verder werd er ook belachelijk weinig gekozen in het interieur en is alles zwart, behalve de rode gordels en de rode brandblusser. En om de puntjes op de i te zetten: geen infotainmentscherm. Dat heb je toch niet nodig op het circuit.

De Porsche 911 GT2 was de heftigere, turbo-aangedreven broer van de 911 GT3, al was deze zonder ‘RS’ (die kwam pas bij de 997.2, de verhoudingen daarvan legden we al een keer uit bij een andere GT2 occasion). Alsnog betekende dat een 3.6 zescilinder met 530 pk. De PDK stond nog relatief in de kinderschoenen, dus de populaire (en gekozen) optie was de handbak. Je was anno 2008 waarschijnlijk helemaal het mannetje op elke circuitdag met een auto als deze.

Kopen

Eén nadeel hiervan is dat er geen geheim van wordt gemaakt dat deze Porsche 911 GT2 occasion voor het circuit is gebruikt. Deze auto uit 2008 heeft 42.740 km geklokt en daar zitten wel wat circuitkilometers bij. Toch schijnt de eerste eigenaar, die hem in Nederland bestelde op Duitse registratie, het onderhoud wel zo gepleegd te hebben dat ‘ie momenteel om door een ringetje te halen is. Maar je kan het maar beter weten.

Deze Porsche 911 GT2 occasion in een erg toffe kleur én de ideale circuitsamenstelling staat bij AutoLeitner voor 147.500 euro. Da’s een berg geld, maar dan krijg je wel een auto die van buiten erg gaaf is en van binnen klaar voor het circuit. Het beste van twee werelden.

