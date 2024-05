Auto met blauwe plaat nog altijd meestal een Mercedes

Maar niet meer zo vaak als vroeger! Welke merken stampen op de poort en bedreigen de positie van Mercedes als favoriete taxi?

Het lijkt een open deur, maar kijk maar eens om je heen bij de gemiddelde taxiplaats. Alles kan tegenwoordig een taxi zijn. We kennen de Toyota Prius als taxi en natuurlijk de Tesla Model S die Schiphol zo ongeveer verplicht stelde.

Zo zijn er wereldwijd wel wat exoten te vinden. Wat te denken van de Fiat Marea Weekend die je op het Italiaanse Capri in een nogal bijzondere uitdossing veel tegen komt als taxi?

In New York lijken ook alle taxi’s op elkaar met de bekende gele livery. In Londen zijn de taxi’s natuurlijk verplicht allemaal zo ongeveer hetzelfde. Weet je in ieder geval meteen in welk deel van de wereld je bent.

Nederlandse taxi vaak een Mercedes

Terug naar ons land. In Nederland zijn nog altijd vier op de tien met blauwe platen geregistreerde auto’s een Mercedes-Benz. Op de tweede plek staat Volkswagen. Wel op afstand, want dit merk komt nog niet tot de helft van de aantallen van het merk met de ster.

De top drie wordt gecompleteerd door Toyota die met zijn hybride taxi’s goede zaken doet. Relatieve nieuwkomer in de top tien is Tesla op nummer negen. Ruim duizend Tesla’s rijden in ons land rond met een blauwe plaat.

Van die Tesla’s zijn er 344 stuks een Model Y, 298 een Model 3, 263 stuks een Model S en met 100 stuks sluit de Tesla Model X het rijtje af.

Brandstof

Waar diesel bij leaseauto’s en particulieren helemaal heeft afgedaan is nog altijd tweederde van de taxivloot een dieselbeuker. Met slechts 879 taxi’s met een benzinemotor en 185 stuks op LPG spelen die aandrijvingen eigenlijk geen rol in het taxivervoer.

Qua brandstof is de tweede plek voor vol-elektrisch. Elke vijfde taxi in ons land is een EV. Ondanks dat Toyota het goed doet in de ranglijst is slechts 6,5 procent een hybride auto. Dat kan overigens ook heel goed een diesel-hybride taxi van Mercedes zijn.

Conclusie is in ieder geval dat Mercedes-Benz nog altijd de lakens uitdeelt in taxiland. De Chinezen hebben hier nog het nakijken met 220 auto’s op blauwe platen. Alle merken bij elkaar.

De lijstjes

JA! Voor de volledigheid nog even de lijstjes natuurlijk. We willen het allemaal precies weten. Allereerst de top tien van automerken die in ons land als taxi rondrijden.

Merk Aantal Percentage 1. Mercedes-Benz 15.408 38,61 % 2. Volkswagen 7.130 17,87 % 3. Toyota 2.297 5,76 % 4. Ford 2.212 5,54 % 5. Opel 1.790 4,49 % 6. Skoda 1.662 4,16 % 7. Kia 1.342 3,36 % 8. Citroën 1.135 2,84 % 9. Tesla 1.006 2,52 % 10. Renault 819 2,05 %

Dan nog even de top 15 op modelniveau! Welke auto ga je echt instappen?

Merk Model Aantal 1. Mercedes-Benz Sprinter 5.342 2. Mercedes-Benz Vito 3.362 3. Mercedes-Benz E-Klasse 3.236 4. Volkswagen Transporter 2.691 5. Ford Transit Custom 1.127 6. Opel Vivaro 1.094 7. Kia Niro 1.009 8. Mercedes-Benz V-Klasse 964 9. Volkswagen Crafter 946 10. Volkswagen Passat 906 11. Skoda Octavia 856 12. Citroën Jumpy 834 13. Volkswagen Golf 775 14. Toyota Auris 735 15. Volkswagen Caddy 666

Wil je zelf ook taxichauffeurtje spelen? Check dan ons occasionaankoopadvies van de Mercedes-Benz E-Klasse. Dé taxi.

Via: Aftersales Magazine