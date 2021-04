'Vettel moest eigenlijk een jaar ertussenuit' - Autoblog.nl

Zijn oude mentor Helmut Marko vindt dat Vettel even een jaartje sabbatical moest nemen.

De vormcrisis van Sebastian Vettel is werkelijk bizar te noemen. De sympathieke Duitser is sinds zijn beginjaren een supersnelle coureur en een grote belofte. In zijn eerste volledige F1-jaar (bij Toro Rosso) stelde hij absoluut niet teleur. Bij Red Bull was zowel hij als de auto een klasse apart. Maar liefst vier keer werd de Heppenheimer wereldkampioen. Dat is exact evenveel als Alain Prost en vier keer meer dan Verstappen en Pérez bij elkaar.

Dat het niet bij Ferrari lukte, neemt niemand hem kwalijk. De Mercedessen zijn sinds 2014 dermate dominant, dat het niet uitmaakte. Sterker nog, als Vettel naar Mercedes was gegaan in plaats van Hamilton, was hij de grootste aller tijden, zonder twijfel.

Geknakt

Wel lijkt de Duitser geknakt te zijn sinds de GP in Duitsland 2018. Hij maakte een zeldzame fout en reed zijn auto via de grindbak in een DHL-bord. Sindsdien maakt Vettel de domste fouten die niet passen bij een viervoudig wereldkampioen. Het was dermate erg dat Ferrari liever koos voor twee jonge coureurs, iets dat ze nog nooit eerder hebben gedaan in Italië.

Vettel ertussenuit

Vettel ging zijn heil zoeken bij Aston Martin. Volgens Helmut Marko, toch een tijd lang de mentor van Vettel, is het een slechte beslissing door te kiezen voor het voormalige Racing Point, zo laat hij aantekenen aan het Duitse Formel1:

Ik was van mening dat Vettel beter een jaartje ertussenuit kon nemen. Dat vind ik nog steeds. Dan kan hij uitzoeken wat hij nu echt wil. Ik denk dat er volgend jaar veel mogelijkheden zijn in de F1. Hij zit nu in een Aston Martin, waar hij niet zoveel mee kan. Helmut Marko, heeft achteraf gezien van te voren meestal gelijk

Aston Martin niet goed

In tegenstelling tot de roze Mercedes vorig jaar, is de groene Mercedes (aka Aston Martin) niet zo heel erg snel, vanwege de ‘lage rake’. Helmut Marko is er dan ook als de kippen bij om de Aston Martin van dit jaar door de mangel te halen.

Laten we teruggaan naar de wintertest, waar de Mercedes een zeer instabiele achterzijde had. Tot op zeker hoogte hebben ze dat probleem kunnen aanpakken. Bij Aston Martin weten ze het tot nu toe niet te tackelen. Die anderhalve seconde die ze toegeven op Mercedes komt niet door Vettel, maar door de auto. Dat doet overigens niets af aan de actie van Vettel op Ocon, dat was niet bevatten. Vindt Vettel een goede coureur, op zijn actie na.

Wat denk jij? Is Vettel zijn ‘mojo’ helemaal kwijt? Kan hij nog wat laten zien bij Aston Martin, of kan hij beter genieten van zijn eurootjes op een jacht in de Middellandse Zee? Laat het weten, in de comments!