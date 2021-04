Renault doet een Volvo, betuttelt je gasvoet - Autoblog.nl

En jawel, na Volvo betuttelt ook Renault spoedig je gasvoet. En zo sterft er weer een beetje lol, vrijheid en autonome zelfbeschikking op het altaar van policor.

Er zijn van die dingen in het leven waarvan je weet dat je ze niet gaat gebruiken, maar die toch fijn zijn om te hebben. Puur de gedachte aan het feit dat je er iets mee zou kunnen doen, geeft een gevoel van vrijheid en geestelijke ruimte. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een horloge waarmee je vijftien mijl onder zee kan duiken, een eigen fitnessruimte in je huis, of kernwapens. Je weet dat je ze niet gaat gebruiken, maar het idee dat het zou kunnen als de situatie erom vraagt is toch wel prettig.

Geestelijke ruimte

Een ander voorbeeld hiervan is een auto die extreem hard kan rijden. Natuurlijk ga je vrijwel nooit 300 kilometer per uur rijden in je nieuwe 812 Superfast. Hooguit een keertje op de ‘Bahn om te kijken hoe het voelt. De rest van de tijd pruttel je over de boulevard of doe je tien keer hetzelfde rondje langs de terrasjes in de binnenstad. Op die momenten is het vooral gewoon een lekker gevoel om te weten dat je auto ‘wat over’ heeft.

Renault

Maar ja, dit soort rebellie of zelfs de gedachte eraan of mogelijkheid ervan, mag natuurlijk helemaal niet meer anno 2021. Wij moeten en zullen op het benauwende pad der betutteling blijven lopen rijden. Geen wonder dus dat in navolging van Volvo ook Renault al haar auto’s gaat limiteren op een maximumsnelheid van 180 kilometer per uur. En dat is nog niet alles! Met het zogeheten Safety Coach zou de maximumsnelheid zelfs nog verder beperkt kunnen worden op stukken straat waar de auto een lagere geldende maximumsnelheid detecteert.

Dégueulasse

Volgens Renaults head honcho Luca de Meo is dit allemaal noodzakelijk. Volgens hem wordt namelijk een derde deel van alle verkeersongevallen veroorzaakt door een te hoge snelheid. In sommige opzichten is de maatregel echter ook een beetje een wassen neus. De meeste Renault en Dacia’s halen immers überhaupt de 180 niet, of alleen op een manier waar je sowieso niet echt blij van wordt. Voor Alpine’s geldt de limiet gek genoeg niet. Feitelijk doet Renault dus ‘alleen’ enkele hete hatchbacks in de ban. Maar de symboolpolitiek is natuurlijk echt. Ahhh merde…c’est dégueulasse…