Polestar: het duivelse broertje van Volvo?

Polestar wordt gezien als een kind van Volvo, maar is dat wel zo eerlijk? Of zijn de twee Zweedse bedrijven eerder tegenhangers van elkaar?

Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Het Zweedse Volvo is er helemaal gek op. Of het nou fietsers zijn, minder ingrepen van de bestuurder of lekker babbelen met andere Volvo’s: niets gaat ze te ver. Ze gaan zelfs zo ver in die obsessie voor veiligheid, dat nieuwe Volvo’s niet harder kunnen dan 180 km/u op de snelweg.

Voor sommigen klinkt dat een beetje raar, tegelijkertijd is Volvo nou nooit echt een sportief merk geweest. Natuurlijk zijn er wel wat sportmodelletjes geweest, maar zeker het laatste decennium bouwen ze voornamelijk lekker ruime stations en SUV’s.

Wat echter wél raar is, is dat Polestar deze beperking niet heeft. En dat is bewust, zo zegt Valéry Gresnigt, PR-man voor Polestar Nederland tegen de BNR Nationale Autoshow. Polestar is namelijk een op zichzelf staand merk. Het was vroeger een racinglabel, maar maakt nu elektrische performance-auto’s. Met de nadruk op performance. Kennelijk kan je er dan niet mee wegkomen om de Vmax te beperkten tot 180 km/u.

Maar hoe snel kan die Polestar 2 dan? Volgens Wouter (die eerder een rijtest over de Polestar 2 tikte) kan die 210 km/u. En ergens is dat een beetje gek, niet? Volvo die zich helemaal stort op veiligheid en daarom de maximumsnelheid beperkt, maar dat zusterbedrijf Polestar dat niet hoeft te doen. Het doet deze schrijver een beetje denken aan de NS die tegen iedereen wil vertellen hoe duurzaam en milieuvriendelijk haar treinen zijn, terwijl het in Schotland een stoomtrein exploiteert.

Maar goed, I digress. Gresnigt zegt dat ze niet het beleid van Volvo hoeven te volgen en daarom geen maximumsnelheid invoeren. Dat performance nemen ze ook zó serieus, dat we geen elektrische SUV met honderd pk van ze hoeven te verwachten. Ze gaan wel in een iets lager segment zitten dan de 408 pk en 660 Nm van hun volledig elektrische SUV, maar het moet wel sportief blijven.

Volgens Gresnigt komt Polestar volgend jaar met een goedkopere 2. Dan krijg je sowieso iets minder kWh dan de 78 kWh die de 2 nu heeft. Hoeveel minder is niet duidelijk, andere wijzigingen noemde hij ook niet. Maar iets minder pk? Dat zou dus zomaar eens kunnen. Mits de vierwieler nog performance kan blijven, dan.

