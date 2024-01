Italiaanse superheld Fleximan zaagt flitspalen om

Binnenkort bij u in de bioscoop? Fleximan in Italië sloopt de ene na de andere flitspaal.

Kijk niet gek op als je gesloopte flitskasten ziet als je door Italië aan het rijden bent. Dit is het vermoedelijke werk van Fleximan: een nieuwe Italiaanse ‘superheld’. Je kunt je afvragen of een titel als held past bij het vandaliseren van overheidseigendommen, maar een deel van het Italiaanse volk is blij met de acties van de vigilante.

Fleximan lijkt inmiddels een verzamelnaam voor een groep vandalen die het hebben gemunt op flitspalen in Italië. Het is in elk geval zo dat er meer dan één iemand actief is op dit gebied. Met een slijper in de hand worden flitspalen omgezaagd. Tenminste één sloopactie is op camera vastgelegd. Te zien is hoe twee mannen een flitspaal omzagen naast een autoweg.

Voor zover bekend zijn er inmiddels al 15 flitspalen in Italië gesneuveld. In het plaatsje Piedmont is een 50-jarige verdachte aangehouden, echter zijn de vernielingen nog niet gestopt. Op sociale media is het in Italië uitgegroeid tot een fenomeen. Een superheld in een bijpassend pak met een slijptol in de hand is het beeld dat men aan Fleximan heeft gehangen.

In Nederland zie je ook af en toe een opgeblazen flitskast, maar dat lijkt vooral iets van vroeger te zijn. In Italië is het volk nu net even wat vuriger dan de milde Hollanders. Italianen moeten niets hebben van flitspalen. Dat er nu ‘een held’ is opgestaan valt bij een deel van het volk in de smaak. Eindelijk iemand die actie neemt, zo is het sentiment.

De Italiaanse politie heeft er nu een speciale task force op gezet. Ook houden vier verschillende aanklagers zich bezig met de zaak. Het begon allemaal in het noord-oosten van Italië, maar inmiddels lijken op steeds meer locaties gesloopte flitskasten aangetroffen te worden. Het vermoedelijk werk van copycats, wat het voor de politie ook een lastige zaak maakt.

De politie zal het vooral moeten hebben van een heterdaad. Hopen dat het volk meehelpt in de speurtocht naar het vangen van Fleximan verdachten hoeft de politie niet. Want hoewel zeker niet iedere Italiaan het eens zal zijn met de acties komt het ook niet slecht uit natuurlijk. Spannend allemaal. Wellicht dat Marvel of DC hier nog iets moois van weet te maken over een paar jaar.. (via BBC)