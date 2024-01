BYD Seal U goedkoper dan Tesla Model Y!

BYD heeft de prijs van de Seal U bekendgemaakt en zit net onder de Tesla Model Y.

In Nederland is het vechten in het segment van de elektrische SUV’s, Leaserijders kunnen vooral in dat segment shoppen, waardoor de VW ID’4’s, Skoda Enyaqs en Tesla Model Y’s je om de oren vliegen op de Nederlandse wegen. BYD wil ook een stukje van de taart met de Seal U.

Net als dat de Model Y een verhoogde Model 3 is, kun je Seal U als een verhoogde Seal zien. Vorig jaar werd de komst van het elektrische model aangekondigd en nu heeft Louwman de Nederlandse prijs van de BYD Seal U bekendgemaakt.

De BYD Seal U is een D-segment SUV van 4,78 meter lang, 1,89 meter breed en 1,66 meter hoog. De EV is uitgerust met een 71,8 kWh tot 87 kWh blade battery en kan 115 kW tot 140 kW snelladen. Publiek of thuis laden doe je met een max van 11 kW. De actieradius bedraagt 420 tot 500 kilometer WLTP, afhankelijk voor welke uitvoering je gaat.

De SUV is een voorwielaandrijver en moet het doen met 160 kW aan vermogen. De topsnelheid bedraagt 175 km/u en 0-100 is in 9,3 of 9,6 seconden voltooid. Zo, nu heb je alle droge cijfers achter de kiezen. Tijd om het over de Nederlandse prijs van de BYD U te hebben.

BYD Seal U prijs

De auto is vanaf 42.990 euro in de markt gezet. Dat is de instapper met de kleinere batterij. Het gaat hier om de Seal U Comfort. De luxere Seal U Design met de grotere batterij is er vanaf 45.990 euro. Met deze vanafprijzen komen beide modellen in aanmerking voor 2.950 euro SEPP-subsidie. De goedkoopste Seal U duikt daarmee onder de 40 mille in Nederland.

Concurrentie

BYD heeft goed gekeken naar de concurrentie. Het merk heeft een scherpe prijs nodig om mee te kunnen doen. De Tesla Model Y begint bijvoorbeeld bij 43.990 euro. Voor een Volkswagen ID.4 moet je minimaal 44.990 euro meenemen. De Skoda Enyaq begint eveneens bij 44.990 euri. Kijk je naar de prijzen dan heeft BYD een goede zet gedaan. Ze denderen het D-segment SUV binnen door de goedkoopste te zijn in vergelijking met de belangrijkste concurrenten.

De vraag is of kopers een Tesla Model Y, ID.4 of Enyaq laten staan voor een BYD die net even wat goedkoper is. Er staat immers tegenover dat de Chinees op technisch vlak niet ontzettend beter is of zo. Zo kunnen de concurrenten onder andere beter snelladen en blinkt de instapper ook niet uit in actieradius. Tesla lijkt wat dat betreft nog steeds de beste papieren te hebben.