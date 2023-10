De meeste flitspalen in Nederland vind je in deze gemeente

Hier moet de gemeente het meeste de begroting op orde krijgen door de meeste flitspalen te plaatsen. Gezellig!

Het een hoeft het ander niet uit te sluiten in het leven. Met flitspalen is dat natuurlijk niet anders. Het is namelijk altijd een combinatie tussen een veiligheidsverhogend middel en een digitale collectebus.

Gemeenten zijn niet verplicht ze toe te passen. Er zijn namelijk een verschillend aantal flitspalen per gemeenten. Dat is begrijpelijk, want in de ene gemeente is de verkeersveiligheid (of de financiële huishouding) beter voor elkaar dan in in de andere.

Flitsers per gemeente per 1.000 km

Maar welke gemeente is dan het ergst qua flitspalen? Nou, dat antwoord hebben we voor je. Wij hebben namelijk ontdekt dat het Algemeen Dagblad heeft ontdekt dat Goldenstein Legal (juridische specialisten) een onderzoek heeft gedaan. Die hebben de palen afgewogen tegen de strekkende kilometer weg per gemeente. Net als bij de bijzondere liefdesrelatie tussen Meneer Sanderink en Mevrouw van Rijnsbroek waren de resultaten schokkend te noemen.

Gemiddeld zijn er 11,6 flitspalen per gemeente per 1.000 km. Dat valt dus eigenlijk heel erg mee. Het zal je niet verbazen dat de gemeentes met de meeste palen een stuk groter zijn: Den Haag en Rotterdam. In beide gemeenten staan 22 flitsers.

Meeste flitspalen in Nederland?

Is er een gemeente die negatief/positief opvalt? Jazeker, dat is Nijmegen, de stad waar de auto keihard gecanceld wordt en ze inzetten op ‘zeer goed openbaar vervoer’ en het verwijderen van parkeerplaatsen voor je deur.

In Nijmegen staan namelijk minimaal 20 palen en dat is eigenlijk best vreemd, want Nijmegen een is een veel kleinere gemeente. Sterker nog, de flitspaaldichtheid met 30,12 palen per 1.000 km is zelfs groter dan in sommige grote steden. Nog sterker nog, de dichtheid is op Haarlem na het grootst. Ja, in Haarlem moet je het meest uitkijken, daar staan 31,25 palen per 1.000 km.

Positie Gemeente Paal per 1.000 km 1 Haarlem 31,25 2 Nijmegen 30,12 3 Amersfoort 25 4 Eindhoven 19,63 5 ‘s-Hertogenbosch 19,59 6 Den Haag 19,18 7 Arnhem 17,93 8 Tilburg 12,26 9 Haarlemmermeer 12,05 10 Utrecht 10,92 11 Rotterdam 10,84 12 Zwolle 10,28 13 Groningen 10,1 14 Zaanstad 9,93 15 Almere 9,33 16 Amsterdam 6,8 17 Enschede 5,99 18 Breda 5,74 19 Apeldoorn 3,13 20 Zoetermeer 2,46

Via: AD Auto.