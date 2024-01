Een eerste glimp van de Volkswagen Golf R

Volkswagen nam de nieuwe Golf R naar buiten, dit is hem geworden.

Voorzien van hevige camouflage. Want wat Volkswagen precies van plan is met de nieuwe Golf R is nog een geheimpje. Vorige week onthulde het Duitse automerk de Golf 8.5 facelift. Nieuwe varianten van de reguliere motoren, diesels, hybride, GTE en GTI werden voorgesteld.

Hoe Volkswagen vorm gaat geven aan het topmodel is nog niet bekendgemaakt. Dat de Golf R terugkeert is een feit. Dat is an sich al goed nieuws. Zo vanzelfsprekend is het nu ook weer niet dat een hot hatch met meer dan 300 pk op de markt verschijnt. Daarover gesproken. Als de nieuwe Volkswagen Golf R komt is er nog niets bekend over een eventuele Nederlandse verkoop. Gezien de hoge BPM kan het prijskaartje een bittere pil worden.

Nieuwe Volkswagen Golf R

Tijdens de Ice Race in Zell am See in Oostenrijk afgelopen weekend beleefde de nieuwe Volkswagen Golf R zijn debuut. Weliswaar als camouflage prototype. Volkswagen laat nog niets los over het aantal pk’s die de geblazen 2.0 liter turboviercilinder onder de kap heeft. De echte onthulling van het vlaggenschip volgt halverwege 2024.

De uitgaande Golf R was goed voor 320 pk. In 2023 kwam het merk met de gelimiteerde Golf R 333. Het is dus afwachten hoeveel pk’s VW propt in de tweeliter van de nieuwe. Het merk wil daar zelf in elk geval nog niets over zeggen.

Volkswagen R is het premium performance merk van Volkswagen en staat al meer dan 20 jaar voor sportiviteit en dynamische prestaties. Hier bij de Ice Race ontmoet het verleden de toekomst. We kunnen haast niet wachten tot de hier nog vermomde Golf R deze zomer zijn première viert Reinhold Ivenz, hoofd Volkswagen R

Aan de hand van een aantal showdowns lieten coureur Hans-Joachim Stuck en Johan Kristoffersson zien wat er zoal mogelijk is met Volkswagens op ijs en sneeuw. Onder andere een Golf I GTI, Golf IV R32, een Golf II en de Golf R prototype kwamen in actie in Zell am See.