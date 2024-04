Italianen boren ‘baanbrekende’ nieuwe niche aan

Er zijn blijkbaar nog steeds niches die niet opgevuld zijn.

In de jaren ’90 was het allemaal nog vrij overzichtelijk: je had een hatchback, sedan, stationwagen, coupé, cabrio of een terreinwagen. Sindsdien zijn er echter allerlei tussenvormen bijgekomen, zoals de coupé-SUV, de vierdeurs coupé, enzovoorts. We dachten dat we alles wel gehad hadden, maar Italdesign – het vermaarde designhuis van Giugiaro – is er in geslaagd een nieuwe niche te creëren.

Zij presenteren namelijk de Quintessenza Concept, wat een kruising is tussen een coupé en een pick-up. Nu was er al wel de Chevrolet SSR, maar dat was een cabrio. En die stond niet echt hoog op zijn pootjes.

Het pick-up-gedeelte is op het eerste gezicht niet duidelijk, maar de achterkant is een soort hardtop die weggehaald worden. Daarmee transformeert de Quintessenza tot een pick-up. Superhandig. De achterste stoelen kunnen ook naar achteren geklapt worden, zodat je van de omgeving kunt genieten.

Volgens Italdesign combineert deze auto de dynamische eigenschappen van een GT met de praktische eigenschappen van een pick-up. Ze noemen het zelf een “potentieel baanbrekend” concept, maar daar hebben we zo onze twijfels over.

Uiteraard is de Quintessenza een elektrische auto. Omdat het een concept car is, zijn de specificaties dik in de orde. De auto heeft een range van 750 km, met een 150 kWh-accu, en een vermogen van 790 pk. Dat ‘ie geen 1.000 pk heeft valt dan weer een beetje tegen.

Over productieplannen hoeven we het eigenlijk niet eens te hebben, want het is duidelijk dat dit geen concrete voorbode van iets is. Sowieso bouwt Italdesign nauwelijks eigen auto’s, los van de Zerouno met een oplage van 10 exemplaren.