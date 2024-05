Video – Porsche 997 Carrera 4S Porsche Gelderland Edition

We rijden met een heel erg Nederlandse 997: de Porsche Centrum Gelderland Edition.

Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete generatie Porsche 911. Het kan zomaar zijn dat de 997 dé 911 is die je wil hebben. Wij rijden deze keer in een bijzonder exemplaar, namelijk een 997 Porsche Centrum Gelderland Edition.

De Porsche Centrum Gelderland Edition werd in 2011 in het leven geroepen, toen PCG 5 jaar bestond. Voor die gelegenheid hebben ze 5 speciale 997’s op laten tuigen door Porsche Exclusive. Dit waren twee coupés, twee cabrio’s en één targa.

We hebben hier dus één van de twee coupés te pakken. Om precies te zijn gaat het om een Carrera 4S Mk2. De Mk2 is de versie die je wil hebben, want met de facelift werden veel problemen opgelost. En je hebt meer vermogen (385 pk in plaats van 360 pk). En je hebt PDK.

Goed, waaraan kun je een 997 Porsche Centrum Gelderland Edition herkennen? Om te beginnen is de auto uitgevoerd in een PTS-kleur (Schiefer Metallic), met een Cocoa lederen interieur. Verder zit er alles op en aan: de sportuitlaat, Sport Chrono, Bose audio, álles leer in het interieur (tot aan de ventilatieroosters en binnenspiegel toe), 19 inch Carrera Sport-velgen, et cetera. Speciale badges mogen uiteraard ook niet ontbreken.

Vanzelfsprekend is dit een origineel Nederlandse auto, met twee eigenaren en 136.500 kilometer op de teller. Mocht je interesse hebben in deze Porsche 997 Carrera 4S Porsche Centrum Gelderland Edition: hij wordt geveild via The Collectables.

Wat Porsche-man Wouter van deze auto vindt zie je in de video!