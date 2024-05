SUV’s op grijs kenteken, binnenkort niet meer!

In 2025 veranderen de belastingregels en moet je BPM betalen op busjes. Maar dus ook op SUV’s met grijs kenteken.

Nieuw kabinet in aantocht of niet, vanaf 1 januari 2025 veranderen de belastingregels. Vanaf dat moment betaal je BPM over de aanschaf van een bedrijfswagen. Dat betekent nu al een enorme run op bestelbusjes, maar dat betekent ook dat je die dikke SUV’s straks niet meer op grijs kenteken kunt bestellen.

Een mooi moment om eens in een paar mogelijkheden te duiken die dit jaar nog interessant zijn om aan te schaffen. Niet persé allemaal even goedkoop, maar vanaf volgend jaar wel een stuk duurder.

Subaru Forester Van

NEE, nu niet allemaal meteen wegklikken! Het wordt leuker. We moeten alleen even met deze beginnen omdat deze auto de aanleiding is voor het artikel. Op de digitale deurmat plofte er namelijk een persbericht over de Subaru Forester Van.

Met de bij het persbericht geleverde fotoserie kunnen we makkelijk het idee laten zien van een SUV op grijs kenteken. De auto’s worden omgebouwd naar grijs kenteken voor de Nederlandse markt. Een hele sector die volgend jaar niets meer te doen heeft? In ieder geval gaat de achterbank eruit, de ramen moeten geblindeerd en het “fiscale blok” moet er in passen. Dan krijg je dit:

Nou gaan we niet van al onze voorbeelden hier de prijsverhoging per 1 januari 2025 doorberekenen, maar we laten het aan de hand van het Forester voorbeeld even zien. De Subaru Forester Van is er vanaf 34.537 euro excl. BPM en exl. BTW. Volgend jaar wordt de auto 12.378 euro duurder. Dat is dan 46.915 euro, exclusief BTW! Maar die is ook in 2025 terug te vorderen door de zakelijke koper.

Defender

Nu wordt het leuker. Boven het artikel hebben we hem al groot afgebeeld, de Defender Commercial. Je moet even goed zoeken, want op de website vind je hem niet, maar na wat diep spitten vind je toch de Nederlandse prijslijst.

Hij is er van de Defender 90, 110 en 130. Allemaal geschikt voor grijs kenteken en in principe net zo divers te configureren als de gewone uitvoeringen. Reken vanaf volgend jaar op zo’n 32 duizend euro BPM…

Toyota Land Cruiser Van

Toyota pakt het in met de Land Cruiser helemaal voortvarend aan. We schreven al over de forse prijs eerder deze week. In Nederland is de auto standaard een grijs kenteken exemplaar. Je kunt hem wel krijgen in personenuitvoering, maar dan heeft ie een meerprijs. Slimme jongens daar bij Toyota Nederland.

De Toyota Land Cruiser Van kost namelijk 71.400 euro. Dit is de prijs zonder BPM en BTW. Koop je hem nog in 2024 dan krijg je die versie zonder achterbank en dichte ramen voor dat geld. Voor het nieuwe jaar maakt dat niet meer uit. Met BPM kom je dan op 113.585 euro voor de basisversie. En dat is dus die tweezitter. Nog dit jaar kopen dus.

Toyota had ook een grijs kenteken versie van de RAV4, de RAV4 Van. Maar die is al verdwenen van de Nederlandse markt.

RAM 1500

Dan zijn er natuurlijk nog de pick-ups op grijs kenteken die de luxe geven van een SUV, ook gewoon met een achterbank, maar wel de voordelen van grijs kenteken. Zoals de RAM 1500 die je toch wel regelmatig ziet rijden.

Populair bij veel ZZP-ers en marktkooplui. Je hele gezin kan erin, maar je viskraam erachter is ook geen probleem. De vraag is wel of deze auto vanaf volgend jaar nog bestaansrecht heeft in Nederland. Enkel door de gratie van de grijs kentekenregeling is deze auto te rijden in ons land. Al hoor je ook wel eens dat je hem kunt laten omkeuren tot BE-trekker. Daar betaal je sowieso geen BPM over.

Dodge Durango

Nog als laatste een exoot omdat het kan. De Dodge Durango. Dit soort auto’s komen waarschijnlijk vanaf volgend jaar nog sporadischer naar ons land dan nu. Op grijs kenteken en LPG is een 3.000 kilogram wegende SUV met een 5,7 liter V8 nog wel te doen, maar dat lijkt ons na 1 januari wel verleden tijd.

We missen er vast een heleboel, maar vergeet niet dat er ook een hoop ombouwers in ons land actief zijn waar je een auto kunt laten ombouwen tot een grijs kenteken variant. Op die manier kun je bijna alle dikke SUV’s laten ombouwen tot een busje.

Dus als je dit jaar bij Mercedes-Benz geen G-klasse of bij BMW geen X5 meer op grijs kenteken kunt bestellen, kun je nog een “gewone” om laten bouwen. Maar wel in 2024, anders gaat de vlieger niet op.