Lewis Hamilton krijgt flinke gridstraf bij GP van Italië

Een gridstraf is nooit leuk, ook niet als die voor Lewis Hamilton is.

Het is weer zover, we zitten dermate ver in het huidige Formule 1-seizoen, dat de gridstraffen er weer aankomen. Je mag namelijk per seizoen maar straffeloos drie motoren gebruiken. Alles wat je daarboven komt, moet je bekopen met een gridstraf.

Een kleine twee weken geleden waren Max Verstappen en Charles Leclerc nog aan de beurt in België. Niet dat dit voor Max heel veel uitmaakte, na 12 rondjes lag hij gewoon alweer op de eerste plek. Best knap als je start vanaf plek 14.

Lewis Hamilton krijgt nu ook een gridstraf

In Italië is Lewis Hamilton aan de beurt, meldt racingnews365. Hij krijgt een nieuwe motor en dat is nummer vier van dit seizoen. En aangezien ze tóch al achteraan moeten starten, zullen de mannen (M?V?X) van Mercedes de rest van de onderdelen ook maar vervangen. Ze zijn er dan toch, zalkmaarzeggen.

Dat betekent dus een inhaalrace voor de 7-voudig wereldkampioen. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat die niet zoals die van Max, of die van hemzelf vorig jaar in Brazilië.

Lewis kreeg een raketmotor

Want weet je nog, die epische race vorig jaar? Mercedes had toen de strategie om de motoren maar gewoon te wisselen, maar ze zó’n enorme bak power mee te geven, dat die gridstraf niets uitmaakte. En inderdaad, Lewis sneed toen ook door het veld als een heet mes door een pakje boter.

Vanzelfsprekend won Lewis die race toen met overmacht, zelf Max Verstappen kon niets tegen die krachtbron inbrengen. Later bleek dat ze bij Mercedes deze strategie nét 1 race te laat hadden ingezet, vandaar dat Lewis nu nog steeds 7-voudig wereldkampioen is en geen achtste titel heeft.

Maar goed, komend weekend start hij dus achteraan. Laten we hopen dat hij wel wat naar voren weet te komen, is altijd goed voor de spanning.

En Lewis hoort gewoon in de voorhoede. Punt uit.