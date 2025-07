Land Rover maakt Defender 26 cm korter voor in de stad

En dat hebben ze op een hele eenvoudige manier gedaan.

De Land Rover Defender is een van de weinige auto’s die verkrijgbaar is in drie lengtematen: de 90, de 110 en de 130. Maar misschien vind je een Defender 90 ook al te groot en te onpraktisch. Voor deze mensen introduceert Land Rover een versie die 26 centimeter korter is: de Edition 53.

Land Rover heeft niet de wielbasis ingekort als je dat soms dacht. Ze hebben simpelweg het reservewiel eraf gehaald. Dit moet de auto geschikter maken voor gebruik in de stad. Een beetje flauw misschien, maar hè, het scheelt wel bij fileparkeren.

De Defender Edition 53 is tegelijkertijd een ode aan het origineel, volgens Land Rover. De Series I Wagon had namelijk ook een zijwaartse openende achterdeur zónder reservewiel. Die auto dateert uit 1953, vandaar de naam.

Heeft de Edition 53 ook nog wat extra’s te bieden of heeft Land Rover alleen wat weggehaald? Eh nou, dat laatste dus. Ze spreken van een accessoire pack, maar je krijgt alleen een optie mínder.

Wat dit met de prijs doet is niet bekend, want we zien de optie nog niet in de configurator. We vrezen dat je gewoon een meerprijs betaald om zonder reservewiel rond te rijden. Overigens krijg je wel degelijk een reservewiel, maar dat wordt opgeslagen bij je dealer. Daar heb je vrij weinig aan, maar als je spijt krijgt kun je het alsnog laten monteren.