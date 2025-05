Deze 118k kostende Defender is niet wat het lijkt…

Deze Land Rover Defender 110 uit 2010 moet meer dan een ton kosten. Maar het is niet wat het lijkt.

Wie wil er nou niet in een dikke Land Rover Defender rijden? Maar ja kosten en milieu enzo. Misschien is deze bijna youngtimer dan wat voor jou? Op Marktplaats komen we namelijk deze dik een ton kostende Land Rover Defender 110 tegen.

Onder de motorkap ligt alleen geen 2.4 liter zelfontbrander. Nee deze Defender kun je met een schoon geweten door de blubbe r PC Hooftstraat trekken. De Defender in deze advertentie is elektrisch!

Land Rover Defender 110 elektrisch

De 2.298 kilogram wegende Defender is namelijk door EV Europe voorzien van een 122 pk sterke elektromotor en een batterijpakket van 82 kWh. De actieradius zou daarmee volgens de verkoper maximaal zo’n 250 kilometer zijn volgens de onvolprezen Marktplaats-testcyclus

De verkoper vermeldt in de advertentie dat de auto mechanisch (?) 195 duizend kilometer op de teller heeft staan en dat de auto altijd onderhouden is door een garage. Ja ja, een garage!

Youngtimer

Aangezien de Land Rover Defender 110 elektrisch over een half jaar binnen de youngtimer regeling valt kan de auto zomaar interessant zijn. Zeker omdat de verkoper in de advertentie aanbiedt om voor bedrijven een BTW factuur te maken voor 70k. Dit betekent een bruto bijtelling van 9.000 euro per jaar volgens de verkoper.

Vergeet overigens niet dat je ook op je vierde kwartaal omzetbelasting je privégebruik moet corrigeren. In dit geval is dat 2,7 procent van de bij de RDW geregistreerde catalogusprijs van 79.975 euro. Dat komt neer op een bedrag van 2.159,32 euro dat je jaarlijks nog moet overmaken naar de overheid.

De vraagprijs is echter 97.500 euro exclusief BTW (117.975 euro inclusief BTW). Dus flink meer dan de auto met brandstofmotor nieuw in 2010 heeft gekost. Eventueel dus met een gedeelde factuur om de belastingdienst om de tuin te leiden… Maar je rijdt dan wel elektrisch in een Land Rover Defender.

Let wel even op, de apk was geldig tot maart 2024, dus dat moet wel nog even geregeld. Koop dan?