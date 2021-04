Vakantie met elektrische auto vervelend? Nee hoor - Autoblog.nl

Onderweg even uitstippelen waar je gaat laden, maar op de bestemming moest je altijd nog op zoek naar een laadpaal. Maar de aanbieders van vakantiewoningen en vakantieparken zien dit ook in.

Je moet je niet blindstaren op de negatieve aspecten, want je gaat op vakantie en dat moet een feestje zijn. Ja, het kan irritant zijn om onderweg te moeten laden met een EV, terwijl je met een benzine– of dieselauto ongestoord kunt doorblaffen. Een elektrische auto heeft op de plaats van bestemming wél een voordeel. Tenminste, als je daar een laadpaal tot je beschikking hebt. Elke dagtrip begin je dan met een volle accu.

Nu zijn we natuurlijk in Nederland gezegend met best een goed laadnetwerk. Heb je er zelf niet eentje op de oprit, dan wel in de straat. Maar niet elk Frans dorpje heeft een overvloed aan openbare laadpalen.

Het voordeel van een laadpaal bij je vakantiehuis zit hem in het feit dat je altijd over een volle batterij beschikt. Super handig als je op pad gaat om een dorpje te ontdekken of een andere activiteit gaat doen waar je de auto voor nodig hebt. Altijd met een volle tank vertrekken van het vakantieadres zit er niet in. Tenzij een tankstation je vakantiebestemming is..

Laadpaal bij vakantiewoning

Best een overweging dus wanneer je een elektrische auto van de zaak hebt en dit weekend nou eindelijk die vakantie gaat boeken. Dus gooi hem erin bij je zoektermen op Booking.com of zoek bij een aanbieder als FranceComfort, daar kun je rekenen op een laadpaal in de buurt van de woning. Dit bedrijf beheert exploiteert 12 vakantieparken in het midden en zuiden van Frankrijk. De vakantieparken begeven zich in het hogere segment. In totaal gaat het om 600 vakantievilla’s.

Momenteel kun je bij 3 laadparken, waar 170 huizen zijn gevestigd, direct laden met een laadpaal bij de vakantiewoning. Op 2 andere parken is het zo’n drie minuten lopen naar de laadpaal. Het gaat in dit geval om 100 huizen. In 2022 komen er meer laadpalen, waardoor 200 huizen toegang krijgen tot een laadstation. Dat betekent dat FranceComfort Vakantiehuizen volgend jaar voor bijna 500 huizen de mogelijkheid geeft om de elektrische auto op te laden. Het gaat hier om laadpalen van 22kWh.

Kijk, dat soort specifieke informatie daar kan je wat mee. Toch net iets zekerder dan een EV app waar ergens een laadpaal staat aangegeven, maar je later alleen een hek en een herdershond aantreft…