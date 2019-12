Nederland verrast door gladheid

Vooral op plaatselijke wegen was het oppassen.

Niks is zo verraderlijk als een glad wegdek. Ben je met zestig of zelfs tachtig km/u over een N-weg aan het rijden, raak je opeens de grip op je banden kwijt. Blijkbaar is dat wat meerdere mensen vanochtend is overkomen, in zowel het noorden als het westen van het land.

Zo raakten er in de regio van Rotterdam tientallen auto’s van de weg, zelfs gevallen van auto’s in het water. bij de Meldkamer Noord-Nederland kwamen ook meerdere meldingen binnen. Op de N33 botsten zelfs een vrachtwagen en drie personenauto’s op elkaar, met een file van zes kilometer tot gevolg. In Bodegraven kwam een taxibus met zes schoolkinderen in een sloot terecht. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij deze ongelukken en was er alleen sprake van materiële schade.

Volgens Rijkswaterstaat was het vanochtend niet glad op de snelwegen. Zo zou er preventief zijn gestrooid en is de temperatuur op de wegen nu boven de nul graden gestegen. Dus kunnen de snelwegen ook niet glad zijn. Wel zijn er vanochtend meerdere ongelukken gebeurd op de Rijkswegen, waardoor er alsnog files stonden. Op moment van schrijven strooit Rijkswaterstaat alleen nog in de regio van Zwolle, in totaal heeft RWS vandaag ruim 350.000 kg aan zout gestrooid.

Het KNMI had eerder vandaag code geel afgeroepen voor de regio’s Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland, maar heeft die inmiddels weer ingetrokken. De meeste files zijn ook weer opgelost.

Via NOS en RTV Noord. Fotocredit: BrandweerBarendrecht via Twitter