Deze 15 (plug-in) hybrides gingen massaal de grens over

Een flinke stijging in het aantal PHEVS die de grens overgaan. Een top 15 na de klik.

Hoewel sommige instanties oogkappen ophebben kun je niet anders constateren dat een groot deel van de in Nederland aangekochte plug-in hybrides (PHEVS) geëxporteerd worden. Zeker dit jaar is een flinke stijging in de export te zien. Dit heeft te maken met het feit dat veel zakelijke rijders sinds 2014 een plug-in hybride reden voor vijf jaar in combinatie met een lage bijtelling. Met het aflopen van de bijtelling zijn de auto’s niet gewenst meer en gaan ze de grens over. Als consument is het simpelweg niet interessant genoeg om een plug-in hybride te aanschaffen. Een treurige ontwikkeling is het wel. De voertuigen zijn veelal met subsidie vanuit de regering aangeschaft. Het utopie was dat de auto’s na hun leaseperiode als occasion aangeboden worden en zo een tweede leven krijgen. Dat tweede leven krijgen ze ook, maar vooral niet in Nederland. Een overzicht, aan de hand van de cijfers van VWE Automotive.

De cijfers tonen de export van januari tot en met september 2019. Daarnaast een vergelijking met januari-september 2018.

15. Volvo XC90 T8 – 31 (+417%)

De lijst trapt af met de XC90 T8. De export is dit jaar tot en met september niet extreem. De XC90 T8 was dan ook een luxe auto en viel zeker niet voor iedereen binnen het leasebudget.

Leverbaar sinds: 2015



14. BMW i8 – 34 (+162%)

De onpraktische sporthybride van BMW ging 34 keer de grens over.

Leverbaar sinds: 2014



13. Volkswagen Passat GTE Variant – 36 (+1100%)

Nu beginnen de cijfers op te lopen. 36 is nog geen extreem getal, maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar maar liefst een toename van meer dan 1.000 procent.

Leverbaar sinds: 2015



12. Mercedes-Benz C350 e sedan – 43 (+1333%)

De C-klasse komt tweemaal voor in dit lijstje. Het begint met de sedan. 43 stuks verdwenen uit Nederland tot en met september.

Leverbaar sinds: 2015



11. Porsche Panamera S E-Hybrid – 46 (+2%)

Nog een luxere auto in dit lijstje is de Panamera S E-Hybrid. Het verschil met betrekking tot de export in vergelijking met vorig jaar is minimaal.

Leverbaar sinds: 2014



10. Porsche Cayenne S E-Hybrid – 56 (+75%)

De plug-in hybride Cayenne ging in vergelijking met de Panamera wel meer de grens over, wat tevens een aardige toename is in vergelijking met vorig jaar.

Leverbaar sinds: 2014



9. Chevrolet Volt – 61 (-59%)

Hoe vaak zie jij nog een Chevrolet Volt rijden? De export van dit model is al een tijdje geleden ingezet. Sterker nog. In vergelijking met vorig jaar zijn er tot en met september zelfs minder exemplaren de grens overgegaan.

Leverbaar sinds: 2012



8. BMW i3 Range Extender – 71 (+373%)

De i3 noteert een stijging van bijna 400 procent als het gaat om de export. De Range Extender-versie is al even niet meer verkrijgbaar, maar was in 2014 een geliefd model.

Leverbaar sinds: 2013



7. Audi A3 Sportback e-tron – 99 (+662%)

Een andere populaire leaseauto is de A3 Sportback in e-tron trim. De praktische inzetbaarheid van een A3 in combinatie met aantrekkelijke bijtelling dankzij de e-tron aandrijflijn. Ze gaan dit jaar flink meer de grens over in vergelijking met vorig jaar.

Leverbaar sinds: 2014



6. Mercedes-Benz C350 e estate – 110 (+817%)

En daar is de C-klasse weer. Dit keer de station. De estate was populairder dan de sedan en dan is het ook logisch dat de station meer geëxporteerd wordt.

Leverbaar sinds: 2015



5. Volkswagen Golf GTE – 258 (+427%)

Naast de Passat GTE had je ook de Golf GTE met aantrekkelijke bijtelling. Met 258 stuks schopt de plug-in hybride het tot de top 5.

Leverbaar sinds: 2014



4. Toyota Prius (plug-in hybrid) – 267 (-29%)

Prius, anybody? Zonder voordeeltjes is er maar weinig liefde te vinden voor het model. We zwaaien de hybride uit. De export is wel minder in vergelijking met vorig jaar.

Leverbaar sinds: 2012



3. Opel Ampera – 480 (-32%)

Een vergelijkbaar scenario met de Chevrolet Volt zien we met de Opel Ampera. De meeste exemplaren zijn allang de grens over. Dit jaar verdwenen er tot nu toe nog eens 480.

Leverbaar sinds: 2012



2. Volvo V60 D5/D6 Twin Engine – 1.829 (+126%)

De top twee staat sterk in de cijfers. Het begint met de Volvo V60. Deze plug-in hybride ging meer dan 1.800 keer naar het buitenland. Een stijging van meer dan honderd procent.

Leverbaar sinds: 2012



1. Mitsubishi Outlander PHEV – 3.202 (+208%)

En daar is ‘ie dan. Koning PHEV en ook koning export. De Mitsubishi Outlander PHEV. Een auto die is uitgegroeid als toonbeeld van het subsidie tijdperk als het gaat om plug-in hybrides. Een stijging van ruim 200 procent in de export. Meer dan 3.000 exemplaren zijn tot en met september van dit jaar geëxporteerd.

Leverbaar sinds: 2013