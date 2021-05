Jack Plooij mag niet naar Grand Prix van Azerbeidzjan van Ziggo - Autoblog.nl

Voor de derde race op rij horen we straks geen Jack Plooij tijdens een Grand Prix als pitreporter, maar een vervanger.

Het 2021 seizoen verloopt niet zo lekker voor Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij. Sinds hij besmet raakte met het coronavirus in Portugal is hij een afwezige tijdens de verslaggeving. Olav Mol is nog wel gewoon van de partij als commentator.

Door de opgelopen bestemming in Portugal kon Jack Plooij geen verslag uitbrengen van de daaropvolgende Grand Prix in Spanje. Rick Winkelman nam het toen (overigens op uitstekende wijze) over van de besmette Plooij. Daarna volgde de Grand Prix van Monaco en ook toen was Jack afwezig. De donderdagochtend van het raceweekend werd Plooij namelijk ziek wakker.

Het volgende raceweekend staat gepland voor 4, 5 en 6 juni. Maar nu is bekend geworden dat Jack Plooij wederom niet aanwezig zal zijn als pitreporter tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarover bericht Formule1.nl. Ziggo Sport wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft graag dat Jack Plooij thuisblijft. Daarmee mag Rick Winkelman voor de derde keer op rij ter plaatse verslag doen van de Formule 1. Olav Mol blijft zoals gebruikelijk gewoon de commentator tijdens de kwalificatie en race. Lekker voor Winkelman, want de actie van dichtbij meemaken is toch het leukste wat er is.