Jack Plooij was bijna ster van Drive To Survive

Jack Plooij en Drive To Survive, dat klinkt toch als een unieke combinatie.

We hebben nu een jaar lang Formule 1 kunnen kijken via ViaPlay. Daarvoor was het altijd Ziggo en werden onze levens automatisch verrijkt met de zalvende geluiden die Jack Plooij wist te draperen in onze oorschelpen. Het was een genot.

Zonder gekheid, de kleurrijke pitreporter wist iedereen te verbazen met wonderlijke interviews waarbij hij een overduidelijke voorkeur had voor één coureur. Daarbij was de manier waarop hij interviews afneemt ook bijzonder. Maar ja, Kai Ebel is ook bijzonder en inmiddels legendarisch.

Jack Plooij ster bij Drive to Survive!

Maar terug naar Jack Plooij. Zijn bijzondere manier van zichzelf profileren had hem een legendarische status kunnen opleveren. Want het had niet veel gescheeld of hij zat in Drive To Survive! Dat laat Jack Plooij weten in het televisieprogramma ‘HLF8’. Dit is een programma waar Wilfred Genee, Johan Derksen en Renee van der Gijp niet in voorkomen, maar waar ze wel een mening hebben.

Maar waarom kozen de documentaire-makers dan voor Jack Plooij? Nou, hij werd namelijk diverse malen gespot in het vierkantje waar de coureurs hun interviews geven. Zijn opvallende manier van ‘quotes ophalen’ (zoals hij het zelf noemt) was wel interessant voor de makers van de populaire Netflix-documentaire. En je kan zeggen wat je wil, hij heeft absoluut een unieke interviewstijl.

Bijna is niet helemaal

Maar is Plooij dan te zien in Drive to Survive? Nee! Dat heeft volgens Jack te maken met ‘iemand anders die de F1-rechten heeft gekocht’. Daardoor mochten Jack & Co niet meer bij de races aanwezig zijn. Viaplay heeft het dus verpest voor Plooij (en dus voor ook voor de fans).

Mocht je Jack Plooij dit jaar alsnog willen volgen, dan kan dat uiteraard. Hij geeft bij Grand Prix Radio alsnog commentaar en hij zal geregeld te zien zijn bij Ziggo Race Café. En als het meezit dus ook bij hoogstaande programma’s op de commerciële televisie die Johan Derksen minder goed vindt dan zijn eigen show. Tot zover Autoblog Boulevard.

Via: GPFans

