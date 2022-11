Koop de ex van Jack Plooij op Marktplaats!

Krijg nou wat, de ex van Jack Plooij staat te koop op Marktplaats in de vorm van deze Nissan 350Z!

Het einde van het Formule 1-seizoen van 2022 markeert ook het einde van het eerste seizoen waar alles anders is qua commentaar. Op Viaplay, de grootste provider voor Nederland, mogen we ‘genieten’ van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met Allard Kalff vanuit de pits. Vroegâh was dat natuurlijk al jarenlang Olav Mol die je precies vertelt wat op je scherm staat met Jack Plooij die je af en toe wat extra info geeft vanuit de pits. Men is nog niet lyrisch over de twee nieuwelingen, maar de Mol-Plooijformatie had ook zijn gebreken. Vooral Jack Plooij kon niet altijd op lof rekenen, helemaal als je Autoblog-publiek als maatstaf neemt.

Ex Jack Plooij op Marktplaats

Dat wil niet zeggen dat we je opdragen om geen fan te zijn van Jack Plooij, integendeel zelfs. Misschien vind je hem wel een toffe peer. Dan is er goed nieuws. Als je de Plooij-mok, dekbedhoes en poster al in je slaapkamer hebt, is er nu een ander stukje memorabilia wat je aan je collectie kunt toevoegen. De ex-auto van Jack Plooij staat op Marktplaats.

Nissan 350Z Roadster

Het gaat om deze Nissan 350Z Roadster uit 2005. Deze is volgens de verkoper op Marktplaats in dat jaar nieuw gekocht door Jack Plooij. Er is des tijds door de F1-verslaggever gekozen voor een zwart exterieur met een oranje interieur. Tenminste, oranje stoelen. Het interieur zien we niet zo veel van omdat daar geen foto’s van gemaakt zijn.

Kopen

Wat we wel weten is dat deze 350Z, net als elke andere, een 3.5 liter grote V6 heeft met in dit geval 280 pk. Er is sinds 2005 slechts 118.000 km mee gereden, hoe veel daarvan door Jack Plooij is niet bekend. Er zijn officiële documenten aanwezig, waaronder bewijs dat deze Nissan 350Z op Marktplaats écht van Jack Plooij is geweest. Daarvoor moet je natuurlijk de verkoper even benaderen.

De ex van Jack Plooij op Marktplaats kopen kan voor 17.000 euro. De advertentie is niet enorm scheutig met details, maar even bellen of berichten kan natuurlijk altijd. Als Plooij-fanaat natuurlijk wel een tof hebbeding. Kopen kan op de advertentie van de Nissan 350Z.