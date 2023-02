Video: 3 manieren om Apple CarPlay achteraf in te bouwen

Apple CarPlay in je oudere auto? Daar zijn verschillende manieren voor.

Leuk dat die moderne auto’s met CarPlay en/of Android Auto komen. En straks zal het nog een stuk beter worden met de tweede generatie Apple CarPlay.

Maar zelf zit je nog te hannesen met een telefoonhouder in je felbegeerde occasion. Er zijn echter steeds meer manieren om achteraf Apple CarPlay in je oudere auto te krijgen. In deze video behandelen we 3 manieren om Apple CarPlay achteraf in te bouwen.