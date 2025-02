Jaguar-baas: huidige kopers afschrikken was ‘niet de bedoeling’

Beste voormalige Jaguar-koper, wees alstublieft een moderne Jaguar-koper. Aldus de baas.

Het einde van 2024 op autogebied stond volledig in het teken van Jaguar. Of het nou de bizarre filmpjes waren om de nieuwe huisstijl aan te kondigen, de Type 00 Concept zelf of het feit dat Jag nu officieel een jaar lang geen auto’s bouwt: de meningen waren niet louter positief (veelal het tegenovergestelde). Kijk, dat er iets moest veranderen, dat kan iedereen beamen. Jaguars zijn vooral populair om tweedehands te kopen vanwege gigantische afschrijvingen en bij sommige (dan niet de meeste) modellen is betrouwbaarheid een vraagteken. Dus dat er iets radicaals moet gebeuren, da’s duidelijk. Maar zo radicaal?

Jaguar-kopers, kom terug!

Grote baas Rawdon Glover is op zich tevreden met het feit dat de hele wereld in ieder geval weer aandacht heeft voor Jaguar. Volgens hem zijn alle internet-campagnes goed voor een miljard weergaven. Alle spreuken zoals Copy Nothing en het uitstralen van de ambitie om echt een nieuw publiek te bereiken, dat lijkt dan ook bij de strategie te passen. Daarbij is Glover één belangrijk ding vergeten.

Namelijk dat dit hele progressieve gebeuren niet helemaal in de aard past van de typische Jag-koper. Sterker nog: de strategie lijkt tot veel afkeer te leiden van de huidige lichting Jaguar-eigenaren. Glover zegt dat de strategie inderdaad wel de huidige kopers een beetje buitenspel zet. En dat had ‘ie liever anders gezien, want dat was niet de bedoeling. De strategie is bedoeld voor iedereen, huidige en nieuwe kopers om hand in hand te gaan.

EV only blijft

Glover is overigens vrij stellig in de EV-strategie van Jaguar: die blijft. Niks keutel intrekken zoals vele concurrenten, lekker door ploeteren. Volgens Glover durft men hun V6’en en V8’en wel in te ruilen voor de ervaring die de productieversie van de Type 00 en de derivaten in de nieuwe line-up kunnen bieden. En ja, de grote baas beseft dat die grote lange motorkap in theorie ruimte genoeg biedt voor een gigantische benzinemotor. “Maar dat gaan we niet doen, ook niet als plug-in hybride.” (via AutoExpress)