Volkswagen wil alleen historisch verantwoord namen recyclen

Alles wat een historische naam krijgt, moet ook iets te maken hebben met zijn historie, aldus Volkswagen.

Historische namen terughalen naar het heden: veel merken doen het, maar de tactiek moet kloppen. Sommige merken kiezen ervoor om enkel de naam her te gebruiken, waar die terecht komt maakt dan niet uit. Andere merken zorgen ervoor dat de hele auto gewoon een mooie teruggreep uit het verleden is. Dat laatste is natuurlijk wenselijk, maar dat eerste blijkt ook goed te werken. Ondanks dat liefhebbers daar soms rillingen van krijgen.

Volkswagen “moet historisch verantwoord”

Goed nieuws voor fans van Volkswagen: in Duitsland kiezen ze voor het terughalen van ‘gepaste’ namen. Thomas Schäfer, de baas van het merk, ziet er zeker wel brood in om sterke namen te behouden. Maar dat moet wel passen bij de historie van het model in kwestie.

Scirocco

Goed voorbeeld is dat er geluiden gingen van een return van de Scirocco. Dat idee lijkt op wat de Capri was des tijds, dus voel je de bui al hangen. Schäfer zegt echter dat een Scirocco-revival (als voorbeeld, hij bevestigt ‘m niet) alleen zou komen als ze een use case kunnen vinden voor een auto die past bij de historie van de Scirocco. Dat wordt sowieso geen SUV, aldus de topman. Je hoeft dus geen Capri-rivaal met de naam Scirocco te verwachten.

Lager pitje

Een mooie uitspraak en een mooie belofte, helemaal wetende dat Volkswagen ook al beloofde om namen als ID. Golf te gebruiken voor elektrische hatchbacks in lijn met de Golf. Helaas zegt Schäfer dat dit niet betekent dat er net als vroeger een enorm gamma met nichemodellen komt, met Corrado’s, Scirocco’s en Eossen. Schäfer bevestigt dat nichemodellen even op een lager pitje staan gezien het economisch tumult bij Volkswagen. Alles wat dus in de wandelgangen galmt, is dus ietwat verre toekomstmuziek.

Maar hey, naamverloedering dus niet bij Volkswagen. Al betekent dit wel, zoals we bijvoorbeeld zien bij de Tayron, dat nieuwe modellen zonder historie dan ineens weer ietwat vreemde namen krijgen. Oei. (via Autocar)