Ja, het is nu écht klaar voor deze 18 jaar oude sportwagen

De orderboeken voor de oudste nieuwe sportwagen, de Nissan GT-R, worden nu officieel dichtgeklapt.

Als automerk moet je vooruit kunnen denken. Je moet kunnen beseffen dat vernieuwing nodig is. Soms is een auto vooruitstrevend genoeg om het iets langer dan gemiddeld te overleven. Na een jaar of acht merk je vaak wel dat de rek eruit is.

Oudste nieuwe sportwagen

Wat gebeurt er dan bij achttien(!) jaar? Dat weet je als je kijkt naar de nieuwste Nissan GT-R, de R35. Niet alleen is die auto al zo lang in productie, er is ook al bizar vaak aangekondigd dat ‘ie her en der uit de prijslijsten gehaald werd. Japan en de VS kregen er nog geen genoeg van en daar werd de GT-R nog tot zeer recent verkocht.

Eindelijk uit productie

Als je nu een Nissan GT-R wil kopen in Japan, dan stuit je echter op het volgende bericht:

End of new orders for GT-R

We have received many orders for the Nissan GT-R, and we have now finished accepting orders for the planned production quantity.

We would like to express our sincere gratitude to our many customers for their patronage over the years since its release in 2007.

Ja, je leest het goed. Vanaf 1 maart 2025 kan je officieel geen Nissan GT-R meer bestellen. De orderboeken zitten stampvol en Nissan gaat alleen nog huidige orders afwerken. De productie is nog niet gestopt, maar je kan hem officieel niet meer kopen. We hadden natuurlijk al afscheid ervan genomen in 2024, maar officieel werd ‘ie toen nog mondjesmaat verkocht in Japan als speciale editie. Dat het einde nabij was, dat werd wel duidelijk.

We hebben de hele geschiedenis en de toenmalige compilatie van alle versies van de Nissan GT-R al een keer doorgenomen, ook omdat weer ergens het einde van de productie aangekondigd werd (en dat was 2022, ga maar na). Eigenlijk heeft Nissan de GT-R nog aardig vers gehouden. De 485 pk sterke sportwagen met een unieke handgebouwde V6 is bijtijds steeds sterker geworden en als je de nieuwste Nismo neemt krijg je gewoon 600 pk en allerlei hypermoderne bouwtechnieken. Het was al een aardige ufo zo rond 2007, dus op zich best een toekomstbestendig platform.

En de toekomst? Met alle rumoer rondom Nissan moet er eerst geld verdiend worden voordat er ook maar gedacht kan worden aan een nieuwe GT-R. Het zou Nissan qua imago erg helpen, maar we vestigen er niet al te veel hoop op.