Jaguar F-Pace SVR: rijtest en video

Want waarom zou je niet een supercharged vijf liter V8 voorin een compacte SUV hangen?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Iemand vond het een goed idee bij Jaguar: we pakken de aandrijflijn van de F-Type R uit de schappen, kopen een flinke schoenlepel en wringen dat hele pakket in de koets van een F-Pace. Het resultaat staat nu voor m’n neus enorm uit z’n voegen te barsten. Als de Jaguar F-Pace SVR zo stoer is als dat hij doet voorkomen, dan staat me een leuke ochtend te wachten hier in de omgeving van Saint Tropez met deze stoeipoes.



Over stoeipoezen gesproken: voordat we de 300 meter verderop wonende Brigitte Bardot (iedereen die na 1970 geboren is: Google is je vriend) wakker gaan brullen met die machtige V8, nemen we eerst eens even de tijd om goed naar de Jaguar F-Pace SVR te kijken. De oorspronkelijke lijnen en vlakken van de F-Pace (rijtest) hebben hier en daar wat onderbrekingen van luchtopeningen gekregen en het geheel oogt drie keer zo massief en bruut als het origineel. Gaat het dan alleen om looks? Show zonder go? Neen. De luchthappers in de neus en de andere voorbumper zijn bedoeld om meer lucht binnen te laten en de andere lucht effectiever rond de auto te sturen. De openingen op de motorkap zijn ontstaan uit de pure noodzaak om warme lucht af te kunnen voeren. De openingen achter de voorwielen zijn ook nodig voor de afvoer van warmte en de vreemde happen uit de sideskirts hebben ook een aerodynamische functie.



De wielen zelf zijn standaard 21 inch en optioneel 22 inch overigens. Kijken we aan de achterkant dan zien we een flinke dakspoiler die de stabiliteit op hoge snelheid ten goede komt. En hoge snelheid is haalbaar, want als je een groot hart hebt kun je 283 kilometers per uur afleggen. Zou dat in een rechte lijn kunnen en zonder tankstops, dan zou je in een slordige 4,5 uur van Utrecht naar Brigitte Bardots achtertuin kunnen rijden. Nuttige feitjes.



Maar goed, het uiterlijk vertoon heeft dus een functie. En de vier enorme uitlaatsierstukken ook. Die blaffen namelijk flink van zich af als jij daartoe opdracht geeft met je rechtervoet. Als je het gaspedaal vloert heb je maximaal 550 pk beschikbaar tussen de 6000 en 6500 toeren per minuut. Het maximale koppel staat tussen de 2500 en 5500 toeren tot je beschikking en bedraagt 680 Nm. Waar zijn al die bizarre cijfers goed voor, vraagt u? Gewoon, om ermee in 4,3 seconden naar de 100 te kunnen springen. Dat lijkt een lachwekkend idee en dat is het ook. Maar belachelijke dingen zijn soms heel erg vermakelijk.



Dus stappen we in om het allemaal eens te gaan ervaren. Het interieur is vertrouwd F-Pace, met een paar kleine aanpassingen. Om te beginnen is er een fijn, dik sportstuur waar ik me straks goed aan kan vasthouden als het echt eng wordt. Tegelijkertijd wordt ik als het goed is op mijn plaats gehouden door nieuw ontworpen sportstoelen die me stevig zullen omhelzen als ik de auto een bocht in slinger. Ze zitten goed maar zijn tegelijkertijd bijzonder slang, om ervoor te zorgen dat ook achterin nog gewoon gezeten kan worden.



Het infotainmentsysteem is ook bekend en niet per definitie van het soort dat de geschiedenisboeken in zal gaan om z’n ongeëvenaarde gebruiksgemak of heldere menustructuur. Maar goed, dat is ook niet waar het om gaat bij deze auto. Waar het om gaat is dat een stel idioten bedacht heeft dat met de druk op de startknop een motorblok tot leven wordt gewekt dat helemaal niet in een auto als deze zou moeten passen. Hoogste tijd om dit beest de sporen te geven.



Een druk op de Startknop en na een paar omwentelingen van de startmotor wordt de V8 met een flinke brul wakker. Ik meen in de verte ook een gepensioneerde stoeipoes te horen wakker schrikken met een hoog gilletje, maar met zekerheid kan ik het niet zeggen omdat de V8 inmiddels stationair staat te grommen en al het omgevingsgeluid vervaagt. Ik houd van dit blok, ik word er zenuwachtig en vrolijk tegelijk van. Ik bewaar warme herinneringen aan mijn kennismaking met de F-Type R die ik jaren geleden testte. Het onrustig, duister, bijna agressief kloppende hart van deze F-Pace voelt net zo machtig als ik me kan herinneren van toen. Voordat we echt los kunnen zullen we echter eerst het uit zijn winterslaap ontwakende Saint Tropez moeten zien uit te komen, dwars door de ochtendspits en wegwerkzaamheden. Er is ons beloofd dat het de moeite waard is, dus de achttraps automaat wordt van P in D gezet en we vertrekken.

Met die belofte in het achterhoofd gaan we op stap. Helaas voor de F-Pace SVR wordt hierdoor echter wel meteen een zwak puntje van de SVR blootgelegd. De standaard F-Pace was al niet voorzien van het meest verfijnde en soepele onderstel dat we kenden en met 30% stijvere veren voor en 10% stijvere veren achter, gecombineerd met een op sportieve prestaties afgestemd onderstel en minder rol in de koets, is het best een beetje behelpen op slecht wegdek. Zelfs met alle settings in comfortstand is de auto nog aan de harde kant. Persoonlijk zou ik ermee kunnen leven, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommigen een minpunt kan zijn. Als we echter uiteindelijk na ruim een uur gesukkel in verkeer de eerste stukken van de Route Napoleon in het vizier krijgen wordt alles anders.



We moeten eerst wat kortere, krappere bochtjes slechten. Dat doet de SVR op zich prima, maar de auto is wat groot voor dit werk. Maar dan komen we op de wat meer open, ruimere trajecten van de Route Napoleon terecht. Alle settings mogen nu in Sport-modus en de rechtervoet kan écht omlaag. De SVR bijt zich in het asfalt en schiet weg, de aluminium schakelflippers helpen met steeds een nieuwe sprong richting horizon. De snelheden lopen al snel op tot ver boven wat normaal gesproken haalbaar is. Dit ding is magistraal en de lach op mijn gezicht niet weg te slaan.



Open rechte stukken worden afgewisseld met snelle bochten, soms een wat krappere tweede of derde versnellingsbocht. De F-Pace SVR kan het allemaal prima hebben, maar vooral als er wat ruimte is, is het genieten. De remmen houden zich ook uitstekend, ondanks dat ze met enige regelmaat ruim 2000 kilogram moeten vertragen. Wat betreft dynamiek en rauwe prestaties is er weinig te wensen over. Na ongeveer een uur flink doorvegen over deze prachtige wegen komen we aan bij een koffiestop. Tijd om even de gedachten op een rijtje te zetten.



Natuurlijk, er zijn meer SUV’s van deze grootte te krijgen met grootse prestaties. Degene die me qua formaat het meest logisch lijkt om de F-Pace SVR mee te vergelijken is de Macan Turbo. Hoewel die op dit moment niet leverbaar is (we moeten nog even op de facelift wachten), komt die qua prestaties in de buurt. Ondanks het veel kleinere blok (zescilinder) en 110 pk minder zou de Macan Turbo ongeveer net zo snel moeten zijn. En toch kan ik me niet voorstellen dat de Macan je nét zo blij maakt. De Macan Turbo is fantastisch goed, is ook toegankelijker en meer een allemansvriend. Hij is waarschijnlijk ook sneller op het circuit. Maar de SVR heeft een rauw randje dat constante vrolijkheid garandeert. Of het nu gaat om het starten, even iemand inhalen, keihard snelweg janken of dat bochtige dijkweggetje op vrijdagmiddag op weg naar huis: je hebt gewoon altijd lol in een F-Pace SVR. Alle imperfecties neem je gewoon voor lief.



Helaas kosten leuke dingen ook geld tegenwoordig, zelfs als ze imperfecties hebben. En dat is jammer, want het zorgt er waarschijnlijk voor dat de Jaguar F-Pace SVR een ware unicorn wordt in het Nederlandse straatbeeld. Helaas zullen mensen met 164.850 euro op zak niet zo snel een Jaguar-showroom binnenlopen. En dat is zonde, want daarmee doen deze mensen zichzelf echt tekort. Filmpje!