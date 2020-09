Nieuwe Hyundai Tucson is gedurfd - Autoblog.nl

Je kunt de nieuwe Hyundai Tucson in elk geval niet als saai bestempelen. Een gedurfde zet, want het uiterlijk moet wel je ding zijn.

SUV’s, ja daar hebben we wel genoeg van. Je kunt je nog onderscheiden door een eigen weg in te slaan. Dat is precies wat Hyundai met de nieuwe Tucson heeft gedaan. Het uiterlijk van de Koreaan is bijna Amerikaans te noemen. Het apparaat komt echter gewoon in de Nederlandse showroom te staan.

De zijkant heeft wat weg van de Kona, maar de voor- en achterkant hebben unieke kenmerken. Van achteren zien we een trend terug met de doorlopende achterlichten. Van voren is gekozen voor koplampen die in de film Tron niet zouden misstaan.

Motoren

Hybride speelt een hoofdrol als het gaat om de aandrijflijnen van de Tucson. Instapper is de 150 pk sterke 1.6 T-GDI Smartstream met een 48V mild hybrid. Deze variant moet het enkel doen met voorwielaandrijving. Daarboven zit de 230 pk sterke 1.6 T-GDI Smartstream hybride met vierwielaandrijving. Later volgt ook dezelfde 1.6 T-GDI als plug-in hybride. Details over laatstgenoemde motorvariant volgen in een later stadium.

Interieur

Hyundai zegt veel winst te hebben behaald met het interieur van de nieuwe Tucson. De 4,5 meter lange SUV is 20 mm gegroeid. Ook is de auto 15 mm breder geworden met een 10 mm langere wielbasis. Die ruimte komt ten goede aan het interieur. Je hebt 26 mm extra beenruimte achterin. De bagageruimte bedraagt 620 liter of maximaal 1.799 liter met een neergeklapte achterbank.

Verder zit in het interieur een 10,25-inch AVN-T-touchscreen. Daar moet je goede vrienden mee worden, want vrijwel alle bedieningen verlopen via het scherm. De nieuwe Tucson is de eerste Hyundai die geen fysieke knoppen heeft in de middenconsole. Het is een scherm dat traditionele knopjes simuleert. Een poetsdoekje in het dashboardkastje om vette vingerafdrukken te verwijderen kan vast geen kwaad.

Beschikbaarheid

Je kunt de nieuwe Hyundai Tucson vanaf januari 2021 bij de showroom bewonderen. Wat de SUV moet gaan kosten is nog niet bekendgemaakt.