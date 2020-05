Jaguar F-type 2013-2019 Occasion Aankoopadvies

Sensationele lijnen, mooie motoren hinten naar de iconische E-type. Als nieuwe auto konden we enthousiast worden van de Jaguar F-type, nu is het de hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies.

Persoonlijk was ik direct fan van de Jaguar F-type (en ben het nog steeds). Toch was de wereldwijde ontvangst door de pers wat lauwtjes. Het journaille vonden de prijs en gewicht wat hoog en de bagageruimte wat klein. De F-type won echter ook diverse prijzen en zeker ook de harten van liefhebbers. Er zijn ook jaren dat Jaguar meer F-types wist te slijten in de belangrijke Amerikaanse markt, dan Porsche Caymans en Boxsters verkocht. Onze rijtest van de Jaguar F-type Roadster kan je hier teruglezen.

Jaguar F-type Coupé

Eerst was er de roadster, maar in 2014 volgde de misschien nog wel mooiere F-type Coupé. Nog een voordeeltje was dat de bagageruimte verdubbelde van een krappe 200 liter naar ruim 400 liter.

Overigens is de F-type gebaseerd op een ingekort (en gemoderniseerd) XK8 platform. Ondanks het gebruik van aluminium is de F-type daardoor ook net wat zwaarder dan sommige concurrenten.

Vanaf medio 2016 konden beide F-type V6 versies met een handbak met zes versnellingen worden gespecificeerd. Het was niet de allerfijnste combinatie en erg veel verkocht Jaguar er niet. Op moment van schrijven staat er welgeteld één exemplaar op Marktplaats te koop.

Vierwielaandrijving (Intelligent Driveline Dynamics) deed ook zijn intreden: de 575 pk F-type SVR heeft het altijd, maar het was een optie op de F-type V6 S, de 400 en de latere R met V8.

In 2020 kwam de nieuw Jaguar F-type. Dat is een forse facelift met vooral een sterk gewijzigd front, interieur updates en opgefriste aandrijflijnen. Dit occasion aankoopadvies gaat echter over de Jaguar F-type tot en met bouwjaar 2019.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Jaguar F-type wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Jaguar F-type problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De ventilatieroosters bovenop het dashboard moeten naar boven komen bij starten. Je raadt het al: dat gaat wel eens stuk.

De deurhendels moeten automatisch naar buiten komen. Ook iets om te controleren of ze dat bij beide deuren doen.

Er zijn verhalen over corrosie op verstevigingen van de bodem, dat is in principe garantiewerk. Toch wel even controleren.

De neus van de F-type is relatief gevoelig voor steenslag. De lak bij de vouw tussen de deur en achterspatbord kan ook wat schilferen.

Bij vroege F-types kon er steentjes tussen de zijruit en de rubbers komen te zitten. Dat geeft krassen.

Voor de roadster moet de werking van het dak worden gecontroleerd. Openen en sluiten moeten soepel en geruisloos gaan.

Controleer de zijwangen van de stoelen. Bij de V8 zijn die bovendien actief: ze blazen op in bochten.

Onderstel

De V6 S en de V8 konden met keramische remmen worden geleverd. De keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk niet altijd en ze zijn kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Grote velgen en stoepranden. Moet ik nog meer vertellen of controleer je zelf even op stoeprandschade?

Een auto als de F-type hoort op goede merk banden te staan. Controleer of de banden recht zijn afgesleten. De achterwiel aangedreven versies vreten achterbanden met iemand als mijzelf achter het stuur.

Bij oudere F-types kunnen draagarmrubbers de geest geven. Corrosie op het subframe komt ook nog wel eens voor.

Aandrijflijn

Een bekende in de rubriek occasion aankoopadvies en de Jaguar F-type ontkomt er ook niet aan. De automatische versnellingsbak. Volgens Jaguar hoef je er nooit wat aan te doen, maar het is toch wel handig olie te verversen. Het spoelen van de bak kan (beginnende) problemen oplossen of voorkomen.

De V6 is relatief betrouwbaar.

De V8 kan last hebben van kettingspanners die bijgeluiden gaan produceren. Vervangen is veel werk (zo’n 13 uur), want die zitten onderaan het blok.

Mocht er bij een V8 een melding verschijnen over restricted performance dan is er een probleem met de hogedruk brandstofpomp.

Het differentieel op de achteras kan lekkage vertonen bij de voorste pakking.

Elektronica

Sommige van de vooroordelen over Engelse auto zijn nog deels waar, meestal zijn het tijdelijke hikjes. Controleer alles wel even op de werking, bij dit soort premium auto’s kan er veel op en aan zitten.

Het infotainmentsysteem is niet waanzinnig goed. Vanaf 2017 kwam een nieuwe versie die een stuk beter was.

Als het start-stop systeem en/ of andere elektronische systemen uitvallen, dan kan de accu wellicht zijn beste tijd hebben gehad.

Welke Jaguar F-type kies je – occasion aankoopadvies

De keuze voor Coupé of Roadster is een hele persoonlijke. Het is in ieder geval goed om te weten dat de F-type Coupé een veel grotere kofferbak heeft. Iedere stap qua aantal cilinders maakt de F-type nog leuker, maar de viercilinder is zeker geen stakker. De sweetspot ligt bij de F-type S, die niet alleen 40 pk extra kreeg ten opzichte van de reguliere V6. De S heeft namelijk ook het Active Exhaust systeem, een maat grotere velgen, grotere remmen en een mechanisch sperdifferentieel. Allemaal upgrades die de moeite waard zijn als je graag een potje sportiever gaat sturen met de F-type.

Jaguar Approved Used garantie

Alleen Jaguars met minder dan 125.000 km op de teller en niet ouder dan 60 maanden komen in aanmerking. De Jaguar Approved garantie geldt voor 2 jaar en er zit 2 jaar Jaguar Assistance bij.

Motoren Jaguar F-type

2.0 300 pk/400 Nm

3.0 V6 340 pk/450 Nm

3.0 V6 S 380 pk/ 460 Nm

3.0 V6 400 Sport 400 pk/ 460 Nm

5.0 V8 S 495 pk/ 625 Nm

5.0 V8 R 550 pk/ 680 Nm

5.0 V8 SVR 575 pk/ 700 Nm

Aanbod Jaguar F-type op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er bijna 40 Jaguar F-types op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Jaguar F-type variëren van 40 mille tot ruim 90 mille. Als je nog meer uitgeeft, dan staat er ook al een nieuwe F-type voor de deur. Voor het totale aanbod van de Jaguar F-type kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.