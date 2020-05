Regenboog Bentley Bacalar wint wedstrijd vingerverven

De medewerkers van Bentley konden goed een regenboog Bentley Bacalar vingerverven.

Bentley heeft een wedstrijdje vingerverven geworden uit verveling, zo lijkt het. Er plofte namelijk een heus nieuwsbericht op de digitale deurmat met heus Bacalar-nieuws! Hebben ze er eentje in de kleuren van de regenboog gespoten?

Online contest

Hoe zit de vork nu werkelijk in de steel met deze Regenboog Bentley Bacalar? Simpel, Bentley heeft een online contest gehouden onder zijn werknemers, collega’s en hun families. Dit om ze een hart onder de riem te steken met de coronacrisis, waardoor veel van hen binnen zitten. Bentley Design-chef Stefan Sielaff mocht het winnende ontwerp uitkiezen. De kleurstelling van de Bacalar moet hoop en dankbaarheid uitstralen.

Het resultaat is erg bijzonder, maar bestaat uit een aantal gave Bentley-kleuren die we jullie (en voornamelijk de aspirant-Bentley kopers) niet willen onthouden. Het is namelijk mogelijk om elke Bentley in een van deze kleuren te spuiten, in plaats van zwart of grijs. Hier komen ze!

Dragon Red II

Dragon Red werd als eerste gebruikt voor de introductie van de Bentley Continental GT V8 in 2012. Logischerwijs is Dragon Red II de opvolger van die kleur en maakte zijn debuut op de Bentayga V8. Waarom Bentley de kans niet heeft gegrepen om de kleur Red Dragon te noemen, gaat onze pet te boven.

Orange Flame

Deze kleur is handig als het Nederlands Elftal zich gekwalificeerd heeft én het betreffende toernooi ook daadwerkelijk doorgaat. Stiekem is het voor een Bentley een geweldige kleur, die werd geintroduceerd op de Bentayga Speed. Man, wat zullen ze een hoop lak nodig gehad moeten hebben om de Bentayga te kleuren.

Yellow Flame

De originele kleur van de Bacalar, waarmee deze auto zijn niet-werelddebuut beleefde op de niet-Salon van Gèneve in 2020.

Apple Green

Superkleurtje dat niemand bestelt, helaas. Alhoewel, er schijnt een Apple Green Mulsanne rond te rijden. Voor zover wij weten, werd deze kleur beschikbaar gesteld met de facelift van de Continental GT in 2012.

Jetstream II

Het pastel-achtige babyblauw hoort eigenlijk niet te staan op een dergelijke auto, maar dat doet het wel. Volgens Bentley komt dat in dit geval door de Blackline-specification. Overigens zien wij deze kleur lastig terug op de afbeelding van de regenboog Bentley Bacalar…

Sequin Blue

Deze kleur heeft Bentley niet zelf bedacht, maar een klant. Deze dame in kwestie wilde een kleur die paste bij haar jurk. De blauwe kleur had een schakering met wat metaal-achtige glinsteringen, dus het was niet even een kwestie van wat verf mengen voor het juiste resultaat. Bentley vond het resultaat dermate tof, dat ze de kleur aanboden voor alle Bentley’s, in eerste instantie op de Continental GT in 2017. De kleur staat in de top 10 van populairste Bentley-kleuren van het moment.

Azure Purple

Een flinke tint donkerder is het Azure Purple, vernoemd naar de cabriolet van Bentley. Helaas wordt de Bentley Azure niet meer geproduceerd, maar de kleur Azure Purple kun je nog gewoon bestellen. De tint schijnt met name populair te zijn bij Conti’s en Benta’s.

Bacalar

Bentley wil met dit virtuele model het einde van een nare periode afsluiten en met hoop een nieuwe tegemoet zien. Met andere woorden: ze vinden het wel mooi geweest en willen graag de productie weer starten. In de tussentijd hebben ze bij Bentley niet stilgezeten. Er zijn 30.000 mondkapjes gemaakt, die verdeeld worden over 95 zorgcentra.

Als iemand nu voor een monsterbedrag zijn Bacalar in deze kleuren daadwerkelijk laat spuiten, is het verhaal compleet. Die kans is vrij klein, er worden slechts 12 stuks van gebouwd.