Zelfstandig model van BMW M wordt een dikke tegenvaller

Met de nadruk op ‘dikke’.

In november konden we heuglijk nieuws melden uit de hoek van BMW. De baas van de M-divisie liet namelijk los dat we kunnen rekenen op een zelfstandig BMW M-model. Van zo’n mededeling gaat het hart van iedere BMW-fanaat natuurlijk sneller kloppen. Zou er dan eindelijk een supercar komen? Een opvolger van de M1? Audi en Mercedes hebben supercars gebouwd, dus waar om zou BMW dat niet kunnen? Die hoop wordt nu echter de grond in geboord.

Er komt wel degelijk een zelfstandig model van BMW M, bevestigen nieuwe geluiden. Het is alleen niet de auto waar je op hoopte. Volgens BMW Blog wordt het zelfstandig model van BMW M namelijk – hou je vast – de X8 M.

De X8 M hebben we al uitgebreid besproken. Vorige maand werd namelijk bekend dat BMW deze typeaanduiding had geregistreerd. We gingen er toen vanuit dat dit een performance versie zou zijn van een reguliere X8. Volgens de bronnen van BMW Blog komt er echter helemaal geen reguliere versie. De X8 M zou van de grond af door BMW M gebouwd worden.

Cijfers over de X8 M konden we onlangs ook al melden. Die vallen niet tegen. De über-SUV zou maar liefst 760 pk en 999 Nm aan koppel krijgen. Om aan deze cijfers te komen zou BMW gebruik maken van hybridetechniek. Marcus Flasch, baas van de M-divisie, had vorig jaar al aangegeven dat er op korte termijn een M-model met elektrotechniek zou komen.

Aan de ene kant lijkt het vreemd dat BMW geen ‘normale’ versies van de X8 uit gaat brengen. Aan de andere kant: voor degenen die een X8 M te extreem vinden zijn er al de X1, X2, X3, X4, X5, X6 en X7. En de Lamborghini Urus heeft bewezen dat er markt is voor een SSUV. Wat dat betreft is het ook wel weer logische zet. Dat maakt het echter niet minder jammer dat dit het zelfstandige model van BMW M wordt en niet een écht sportieve auto.

Via: BMW Blog