Jaguar I-PACE eTROPHY klaargestoomd voor eigen raceklasse

Vliegensvlug over tien verschillende stratencircuits rond de wereld.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Jaguar de doeken trok van de I-PACE eTROPHY, dus is het goed om het brein even te verversen. De wagen wordt immers in zijn eentje de ondersteunende kracht van de Formule E, tijdens de raceweekenden. Afgelopen weekend kwam de wagen, na eerst als computermodel te zijn onthuld, voor het eerst in het echt in actie in Berlijn.

De Jaguar I-PACE eTROPHY ziet er misschien niet uit als de meest indrukwekkende raceauto, dankzij zijn felle blauwe kleuren en geprepareerde outfit moet hij het toch niet onaardig doen op de stratencircuits. Het gebrek aan geluid wordt goedgemaakt door een stel flitsende bolides die, hopelijk, hard tegen hard zullen gaan. Spektakel gegarandeerd, zeker aangezien de organisatoren het zo hebben opgesteld dat in feite iedereen mee zou moeten kunnen doen. Jaguar Racing en M-Sport nemen de lasten voor hun rekening, daar de opzet van de serie door het leven gaat als ‘Arrive and Drive‘. Dit betekent dat je met een klein koffertje op het circuit kunt aankomen en zelf niets mee hoeft te nemen. Je kostuum, helm, auto, technici, banden en alle andere logistieke rotzooi worden van tevoren geregeld. Jij hoeft alleen maar plaats te nemen en een paar rondjes lang te vlammen.

Over de Jaguar I-PACE eTROPHY zelf is momenteel nog weinig bekend. Jaguar heeft vooralsnog geen exacte specificaties gecommuniceerd. Wel weten we dat de wagens een race van 25 minuten (+ 1 ronde) op topsnelheid uit moeten kunnen rijden. Net als bij de Formule E zal dit ongetwijfeld gepaard gaan met enige energiebesparing, maar dat mag de pret zeker niet drukken.