BAM! Dit zijn de nieuwe Formule E-wagens

De serie die stiekem nog spannender is dan de Formule 1 onthult een gigantisch gave bolide voor het nieuwe seizoen.

Welkom allen, bij de toekomst van autosport. Ik geef het niet graag toe, maar het heeft er alle schijn naar dat de meeste fossiele brandstoffen op termijn plaats moeten gaan maken voor batterijen. Met name in de autosport heeft dit grote effecten. Sinds de Formule 1 de V6-motoren herintroduceerde tot de sport is er geen moment geweest dat er niet werd geklaagd over het tekort aan geluid. De Formule E heeft daar, terecht, lak aan en bouwt gestaag verder aan de toekomst. Na vier jaar ploegen is het eindelijk tijd voor een ingrijpende verandering.

Vandaag onthult de Formule E haar wagen voor het nieuwe jaar. Wat direct opvalt is dat het ontwerp van de auto enorm afwijkt van het vorige model. De tweede generatie Formule E wagens is voorzien van véél meer aerodynamische poespas, waardoor het mogelijk wordt om bochten op hogere snelheden te tackelen.

Veel belangrijker is het feit dat de wagens, in mijn ogen, veel doelgerichter ontworpen zijn. De serie zet zichzelf immers weg als een belangrijke speler voor de toekomst van autorijden en autosport. Door de wagens te hullen in een bijzonder futuristisch design, krijg je deze filosofie letterlijk mee door ernaar te kijken. Daar zal Nyck de Vries ongetwijfeld blij mee zijn!

Naast het feit dat de Formule E-wagens er een stuk gaver uitzien, zijn ze ook onder die waanzinnig toffe huid aangepakt. Waar de eerste generatie niet bijzonder krachtig was, is de tweede generatie vele malen sterker. De auto’s kunnen hogere snelheden bereiken en, nog belangrijker, een volledige race uitrijden. Het is haast ongeloofelijk dat de Formule E dergelijke stappen heeft kunnen zetten in een relatief kort tijdsbestek. Mede hierdoor willen een groot aantal fabrikanten, waaronder Audi, BMW en Jaguar, hun graantje meepikken.

De Gen2 Formule E-wagen zal zijn officiële debuut maken op 6 maart, tijdens de Motor Show van Genève. Bij deze wil ik dan ook even een balletje opgooien richting het hoofdkwartier om te vragen of ik niet toevallig stiekem mee kan in de koffer, zodat ik de bolide ter plaatse van een flinke laag kwijl kan voorzien. Je hebt mijn nummer, @autoblogger.

Met dank aan @edge voor de tip!