Dit Chinese EV-gebakje is allesbehalve smakelijk

Kijk er maar naar, als je durft.

Sommige auto’s zijn zo afgrijselijk lelijk dat je er op de een of andere manier juist naar kijken wilt. De gebruikelijk verdachten hebben door de jaren heen bijna een soort culthelden-status ontwikkeld. De Fiat Multipla is voor velen dé auto waaraan het eerst wordt gedacht, maar ook de Ssangyong Rodius moeten we niet vergeten. Echter blijken de ontwerpers in China ook te weten hoe ze een tekenvel moeten verminken.

Nu dat Geely zo ernstig druk in de weer is met het overnemen van autofabrikanten, klinkt het haast ondenkbaar dat het concern er nog misvormde wagentjes uitsmijt. Toch is dit precies wat er is gebeurd. De Geely Kandi GLEagle K23 is, zoals je kunt zien, niet om aan te zien.

De auto wordt geproduceerd door Kandi, een Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. Kandi heeft momenteel een handjevol auto’s in haar gamma en is voor het grootste gedeelte in bezit van Geely. De wagens die het bedrijf produceert zijn grotendeels gebaseerd op bestaande auto’s van Geely, maar twee van de wagens zijn originele ontwerpen. De K23, dit compacte roomtaartje, is er één van.

De K23 is een soort vreemde mix van carrosseriestijlen en biedt plaats aan vier inzittenden. De wagen is net geen 4 meter lang en heeft een wielbasis van 2,65 meter. De K23 weegt 1.200 kg, niet veel voor een EV. Dit is echter deels te danken aan de kleine elektromotor, die er slechts 65 pk uitperst. De topsnelheid is een magere 102 km/u. Een prima auto voor in de stad, dus, mits je niet graag bekeken wordt.