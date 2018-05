Renault heeft een blauwtje gelopen bij Red Bull

We kennen het gevoel.

Het volgende hoofdstuk in onze kroniek van een aangekondigde scheiding is aangebroken. Renaults motorsportchef Cyril Abiteboul heeft namelijk gesproken met El Confidencial. Dit is onze nieuwe favoriete Spaanse kwaliteitspublicatie sinds ze onlangs het nieuws brachten dat Ricciardo vindt dat hem geen blaam treft voor de crash tussen Max en hemzelf in Bakoe, daarna dit bericht deleteten en het vervolgens tóch weer online zetten. We kunnen ons de chaos op de redactie achter de schermen bij dit voorval goed voorstellen. ‘Cabron! Red Bull heeft gebeld, ze komen mañana de automaat niet meer aanvullen en nunca meer als we het artikel niet offline halen!’.

Enfin, de Fransoos praat tegenover de krant honderuit over alle manieren waarop Red Bull de fabrikant emotionele schade aangebracht heeft en dat de Oostenrijkers nooit waardering hebben gehad voor Renault. Dit terwijl de overwinning is China (verslag) volgens Abiteboul bewijst dat Red Bull best kan winnen met de Renault-krachtbron en dat het team wellicht ook in Azerbeidzjan gewonnen had als Max en Daniel niet tegen elkaar aangereden waren.

Dit riedeltje kenden we echter al, maar toch doet Cyril ook nog een opvallend feitje uit de doeken: vóórdat Renault besloot weer als fabrieksteam de F1 te betreden, heeft het Red Bull Racing benaderd met een verzoek om te ‘fuseren’. Red Bull zou hiermee het officiële fabrieksteam van de krakeling worden, maar de renstal sloeg dit voorstel af. Hierop kocht Renault vlak voor het aanbreken van het nieuwe seizoen alsnog haar oude, op dat moment Lotus geheten team terug van Genii Capital. Hoe zou het F1-landschap eruit hebben gezien als Red Bull wél in zee was gegaan met La Régie?