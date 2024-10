Mercedes G door modehuis poging twee is wél erg gaaf

Als modehuis de wind van voren krijgen en daarna gewoon wél iets tofs neerzetten op basis van dezelfde auto. Dat lukte met een nieuwe smaakvolle G-Klasse.

We snappen dat als er ergens geldt dat alles subjectief is, het de modewereld wel is. Al denken wij dat op een modeblog exact hetzelfde wordt gezegd over auto’s. Als die twee werelden clashen, wordt dat subjectieve gedeelte meestal wel heel duidelijk. Geloof je ons niet? Dit is wat modemerk Moncler deed met een Mercedes G-Klasse.

Moncler G-Klasse deel twee

Nee, wij snappen hem ook niet helemaal. Het was dan ook een moeilijke om te openen: er gaat een Moncler G-Klasse in beperkte oplage in productie. En het resultaat is… voorzichtig… dit kan echt heel erg fout gaan…

…best gaaf! We zijn het niet eens met alle gemaakte keuzes, maar de opgeblazen sneeuwbanden zijn achterwege gelaten. In plaats daarvan krijg je een ietwat subtiele G met kleine velgen die lijken op de vroegere velgen, veel plastic onderdelen om hem ruiger te maken en bijvoorbeeld de koplampbeschermers zoals vroegâh. Het doet ons denken aan de retro-G om een productiemijlpaal te vieren. De groene two-tone gemixt met de rest van de auto in het grijs is dan weer een wat meer ‘wij zouden het niet doen’-keuze, maar goed.

Ook in het interieur van de Mercedes G-Klasse van Moncler is een toffe aankleding gekozen: een ruitjespatroon voor de stoelen. Overigens is het project niet een initiatief van Mercedes noch Moncler, maar van muzikant, ondernemer en designer Nigo. Deze Japanner wilde met de speciale Benz de huisstijl van het Duitse merk en het Frans-Italiaanse modehuis combineren.

Zo komt er ook een reeks kleding beschikbaar via Moncler, ontworpen door Nigo en geïnspireerd op de G-Klasse. Mercedes brengt de G-Klasse uit in oplage van 20 stuks, al wordt niet bekend waar en in welke hoedanigheid.

Oude G

En als kers op de taart wordt dezelfde designstijl toegepast op een stokoude originele G-Klasse, een tweedeurs cabrio. Ook hier een ruitjespatroon, two-tone kleurstelling en ruige insteek, maar dan op de verre voorvader van de nieuwe G-Klasse. Volgens Mercedes viert dit tweetal de onverwoestbare iconische status van 45 jaar G-Klasse. Op zich waar. De Moncler-ballonnenstijl krijgt wel een gastrol op het dak van de oude G.