Deze Hollandse Defender 90 voelt on-Nederlands

Ken je dat, wanneer een auto misplaatst voelt op Nederlandse bodem?

Een felgroene Lamborghini of een rode Ferrari ziet er veel beter uit in de straten van Miami dan bij je lokale Jumbo op de parkeerplaats. Eerlijk is eerlijk, sommige auto’s voelen beter op hun plaats in een ander land dan het grauwe, grijze Nederland.

Heritage Customs Defender 90

Bij deze Defender 90 krijg ik het hetzelfde gevoel. Alleen is deze auto van Nederlandse makelij, het is namelijk een one-off van Heritage Customs. Het eiland Cyprus vormt de inspiratie van deze auto. Nou, meteen maar een enkeltje Cyprus dan. Want in deze samenstelling voelt deze Defender daar meer op z’n plaats.

De uitvoering is zeker fraai gedaan. De auto is gespoten in een duo-tone blauw en witte kleur. Dat thema is vervolgens doorgevoerd in de rest van de auto. Zo is bijvoorbeeld het cabriodak gemaakt van een donkerblauwe stof. De wielen zijn wit en de bumpers en zijskirts zijn weer blauw. Niet rijden met deze Defender op een natte dag, want de witte wielen moeten wel wit blijven natuurlijk.

Het is vermakelijk om te zien dat zo’n praktische auto als de Defender omgetoverd kan worden tot een kunstwerkje op wielen. Een stukje speelgoed en kunst voor autoliefhebbers die al het gebruikelijke spul al in de collectie hebben staan. Je favoriete eiland is Cyprus? Mooi, maken wij daar toch een auto van! In de botenwereld is die een zeer vaak toegepast idee. Een jacht met invloeden van een favoriete bestemming. Dus waarom niet in de automotive?

Zoals gezegd is dit een one-off, gebouwd door Heritage Customs in opdracht van een klant. Bij deze eigenaar hoef je niet te vragen wat zijn of haar favoriete vakantiebestemming is denk ik. Het stuur zit aan de verkeerde kant, dus dat is precies goed voor het eiland, waar ze inderdaad aan de andere kant rijden. Misschien dat ‘ie daarom wel te mooi is voor Nederland.