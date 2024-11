Bijtelling EV’s 2025: wat verandert er voor mij?

Het bijtellingspercentage gaat omhoog en er komt een belastingschijf bij!

Wie een auto van de zaak ook gebruikt om de kinderen van school te halen, er mee op vakantie te gaan en/of er de weekboodschappen meedoet, moet extra betalen. Vanaf 500 kilometer privé kilometers, ga je dokken. Dit extra bedrag heet bijtelling. Omdat regels nu eenmaal veranderen, worden ook de spelregels van bijtelling op EV’s aangepast voor 2025.

De hoogte van de bijtelling bestaat uit drie factoren: de nieuwprijs (inclusief BTW en BPM) van de auto (tenzij het een auto van vijftien of ouder is en we het een youngtimer noemen), het bijtellingspercentage en de belastingschijf waar de bijtelling in valt. Met name die laatste twee zijn interessant voor de bijtelling op je elektrische auto in 2025. Het bijtellingspercentage stijgt namelijk met één procent en het schema van de belastingschijven gaat op de schop.

Veranderingen aan bijtelling op EV’s in 2025

De bijtellingsregels zijn het afgelopen jaar aangepast dankzij het klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat auto’s zonder uitstoot (denk aan auto’s op elektriciteit of waterstof) vanaf 2026 hetzelfde belast worden als iedere andere auto. Zo betaalde je vorig jaar 16 procent bijtelling over de eerste € 30.000 waarde van je elektrische auto. En 22% over het bedrag boven de € 30.000. In 2025 stijgt dit percentage naar 17 procent. Dit is tevens het laatste jaar dat EV’s een lager bijtellingspercentage krijgen. Vanaf 2026 betaal je over de gehele waarde van je elektrische auto 22 procent bijtelling.

De verlaagde bijtelling geldt tot 60 maanden na de maand van de datum eerste toelating van de auto. De datum van eerste toelating is de datum waarop de auto, waar ook ter wereld, voor het eerst op de weg is toegelaten. Dit betekent dat voor een auto met een eerste toelating per 1 mei 2024 het bijtellingstarief over de eerste € 30.000, 16% blijft tot en met 1 mei 2029. Rij je dus nu al een jonge EV van de zaak, dan houd je voorlopig je huidige bijtellingstarief.

Na het verlopen van die 60 maanden val je terug naar het dan geldende bijtellingstarief. Maar de meeste leaseauto’s worden natuurlijk niet langer dan die 60 maanden ingezet.

Belastingschijven

In 2020 gingen we in Nederland terug van drie naar twee belastingschijven in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Komend jaar draait de overheid het weer om en in 2025 zijn er weer drie schijven met bijbehorende inkomensgrenzen en belastingtarieven. Er zijn aangepaste schijven voor gepensioneerden die vóór 1946 zijn geboren en AOW-ers die ná 1 januari 1946 het levenslicht zagen. De definitieve cijfers hiervan moet de Belastingdienst nog bekend maken. Voor ieder ander gelden de volgende belastingschijven:

belastingschijf 1: inkomen tot € 38.441

belastingtarief in schijf 1: 35,82%

belastingtarief in schijf 1: 35,82% belastingschijf 2: inkomen van € 38.441 tot € 76.817

belastingtarief in schijf 2: 37,48%

belastingtarief in schijf 2: 37,48% belastingschijf 3: inkomen boven € 76.817

belastingtarief in schijf 3: 49,50%

De bijtelling wordt bij je bruto-loon gerekend. Door de bijtelling stijgt dus de inkomstenbelasting die van je brutoloon af gaat. Hierdoor wordt jouw nettoloon lager.

Rekenvoorbeeld 2024 naar 2025

Aan de hand van de belastingschijven kunnen we een voorbeeld geven per schijf. We voegen voor het overzicht ook maar de berekening toe. Bekijk voor je eigen berekening wat je jaarinkomen (op papier) en cataloguswaarde van je huidige of volgende EV is.

In de gevallen hieronder vergelijken we de bijtelling voor als je een nieuwe auto zou gaan leasen in 2024 met de bijtelling van een nieuwe auto in 2025 inzetten. Houd er trouwens wel rekening mee dat elektrische auto’s duurder kunnen worden in 2025. Volgend jaar komt er BPM voor EV’s van maar liefst € 667 per auto. Het is van de meeste automerken niet bekend of ze deze toeslag gaan doorberekenen in de prijzen. Volvo heeft bijvoorbeeld al gezegd dat zij de kosten op zich nemen.

Schijf 1

Fiat 500e: € 28.990

Inkomen: € 35.000

2024 : 28.990 * 16 % = € 4.638,4 / 12 = € 386,53

Bruto bijtelling: € 386,53

1e schijf: 36,97% (loon van € 0 tot € 75.624) DUS

386,53 * 36.97 % = € 142,90 netto bijtelling per maand

: 28.990 * 16 % = € 4.638,4 / 12 = € 386,53 Bruto bijtelling: € 386,53 1e schijf: 36,97% (loon van € 0 tot € 75.624) DUS 386,53 * 36.97 % = 2025: 28.990* 17 % = € 4.928,3 / 12 = € 410,69 bruto bijtelling per maand

Bruto bijtelling: € 410,69

belastingtarief in schijf 1: 35,82% DUS

€ 410,69 * 35,82% % = € 147,11 netto bijtelling per maand

Schijf 2

Tesla Model 3: € 40.900

Inkomen: € 70.000

2024 : 30.000 * 16 % = € 4.800 / 12 = € 400 bruto per maand.

10.900 * 22 % = € 2.398 / 12 = € 199,83 bruto per maand.

Bruto bijtelling: € 599,83

1e schijf: 36,97% (loon van € 0 tot € 75.624) DUS

599.83 * 36.97 % = € 221,76 netto bijtelling per maand

: 30.000 * 16 % = € 4.800 / 12 = € 400 bruto per maand. 10.900 * 22 % = € 2.398 / 12 = € 199,83 bruto per maand. Bruto bijtelling: € 599,83 1e schijf: 36,97% (loon van € 0 tot € 75.624) DUS 599.83 * 36.97 % = 2025: 30.000 * 17 % = € 5.100 / 12 = € 425 bruto bijtelling per maand

10.900 * 22% = € 2.398 / 12 = € 199,83 bruto per maand.

Bruto bijtelling: € 624,83

belastingtarief in schijf 2: 37,48%

624,83 * 37,48 % = € 234,19 netto bijtelling per maand

Schijf 3

Audi A6 Sportback e-tron

Audi A6 Avant e-tron: € 65.490

Inkomen: € 80.000

2024 : 30.000 * 16 % = € 4.800 / 12 = € 400 bruto per maand.

35.490 * 22 % = € 7.807,8 / 12 = € 650,65 bruto per maand.

Bruto bijtelling: € 1.050,65

2e schijf: 49,50% (loon boven € 75.624) DUS

1.050,65 * 49.50 % = € 520,07 netto bijtelling per maand

: 30.000 * 16 % = € 4.800 / 12 = € 400 bruto per maand. 35.490 * 22 % = € 7.807,8 / 12 = € 650,65 bruto per maand. Bruto bijtelling: € 1.050,65 2e schijf: 49,50% (loon boven € 75.624) DUS 1.050,65 * 49.50 % = 2025: 30.000 * 17 % = € 5.100 / 12 = € 425 bruto bijtelling per maand

35.490 * 22% = € 7.807,8 / 12 = € 650,65 bruto per maand.

Bruto bijtelling: € 1.075,65

belastingtarief in schijf 3: 49,50% DUS

1.075,65 * % 49,5 = € 532,45 netto bijtelling per maand

Aan de drie voorbeelden hierover merk je wel: je gaat voor EV’s meer bijtelling betalen in 2025, maar de verschillen zijn niet schrikbarend groot. Maar onthoud dat de kans bestaat dat elektrische auto’s € 700 duurder worden door de BPM. Dat kan bijdragen aan een wat groter verschil tussen 2024 en 2025.

Foto: Tesla Model 3 gespot door @julian06 via Autoblog Spots!

Bronnen: Belastingdienst, MKB Servicedesk