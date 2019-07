Jaguar sloopt eigen record op de Nürburgring

De XE SV Project 8 deed het rondje nóg sneller.

Jaguar heeft nog even benadrukt: “wij hebben de snelste vierdeurs productieauto in huis”. In november 2017 reed het merk met de XE SV Project 8 een ronderecord op de Nürburgring met een tijd van 7:21.23. Het was destijds voldoende om het record af te pakken van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, die in 2016 een tijd vestigde van 7:32.

Het eigen record dat Jaguar reed in 2017 is verbeterd. De Britten ondernamen nog eens een poging met de XE SV Project 8 en reden dit keer een tijd van 7:18.361. Dat is 2,9 seconden sneller in vergelijking met het vorige record. Achter het stuur zat, net als de vorige keer, Jaguar-testrijder Vincent Radermecker. Het merk stelt dat het enige verschil met de auto uit 2017 is dat er een setje nieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden zijn gemonteerd.

De vraag is natuurlijk hoe relevant dit record is. Afgelopen winter was de Nürburgring toneel van serieus onderhoud. Diverse gedeelten van de baan werden veiliger gemaakt, met vlakkere gedeeltes van de baan tot gevolg. Daarnaast is er meer grip met nieuw asfalt, waardoor het eenvoudiger is geworden om seconden te snoepen van oudere records. Desalniettemin is de gereden tijd indrukwekkend te noemen.

Eind dit jaar zit de productie van de Project 8 erop. Meest exclusieve variant is de XE SV Project 8 Touring Edition, die eerder dit jaar gepresenteerd werd. Een onboard van het nieuwe recordrondje check je hieronder.