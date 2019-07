Nissan gaat flink snijden: duizenden banen worden geschrapt

Hand op de knip voor Nissan Motor Co Ltd.

Bij Nissan gaan er de komend jaren dingen gebeuren. In de nasleep van het Carlos Ghosn-debacle is de Japanse automaker bezig met een reorganisatie. Onderdeel van die reorganisatie is het schrappen van banen over de hele wereld.

Volgens Reuters gaat Nissan donderdag, tijdens de presentatie van de financiële resultaten, aankondigen dat meer dan 10.000 banen geschrapt gaan worden. Het is een reactie op tegenvallende winsten en de omwenteling binnen de top van het bedrijf. In mei maakte het bedrijf al bekend 4.800 banen te schrappen. Analisten verwachten dat Nissan een slecht eerste kwartaal achter de rug heeft. Men mikt op een winstdaling van 64 procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

Bij Nissan werken wereldwijd 138.000 mensen. Dit betekent dat meer dan 7 procent van de medewerkers zijn biezen moet pakken. De tegenvallende financiële resultaten zullen ook druk uitoefenen op de alliantie met Renault. De Fransen hebben een aandeel van 43 procent in Nissan. De dalende koers binnen Nissan is al een tijdje gaande. In januari werd bekend dat 2018 een slecht jaar was voor Nissan. Voor het eerst in 10 jaar verkocht Nissan minder in plaats van meer auto’s.