Een eerste blik op de BMW 2 Serie Gran Coupé

Zo gaat de auto worden.

We moeten nog even geduld hebben voor de presentatie van de 2 Serie Gran Coupé. BMW geeft alvast een voorproefje met dit vrolijk gecamoufleerde exemplaar. Het merk laat weten dat pre-productiemodellen op dit moment de laatste uitgebreide tests ondergaan. De onthulling zal daarmee niet heel lang meer op zich wachten.

Met de trend dat auto’s de afgelopen jaren groter zijn geworden is er ruimte gekomen voor een auto als de 2 Serie Gran Coupé. Zet de nieuwe 3 Serie naast een E46 en je beseft wat een joekel moderne auto’s eigenlijk zijn. We weten de maten van de 2 Serie GC nog niet, maar wellicht dat dit een alternatief zou kunnen zijn. Zo riant zal de auto achterin overigens niet zijn. Met zijn aflopende daklijn is de kans aanwezig dat langere mensen niet lekker achterin kunnen zitten, maar dat is simpelweg afwachten. Daarnaast heeft de 3 Serie iets cruciaals wat de 2 Serie Gran Coupé niet heeft.

Het ‘slechte’ nieuws is dat de 2 Serie Gran Coupé technisch gebaseerd is op de nieuwe 1 Serie en dat betekent dat de auto in de basis een voorwielaandrijver is. Over de motoren heeft BMW nog weinig bekendgemaakt. Wel is al bekend dat er een topmodel gaat komen, de M235i xDrive. Net als in de M135i xDrive krijgt deze auto een tweeliter turbo viercilinder met 306 pk en een Torsen sperdifferentieel.

Deze Gran Coupé met achterwielaandrijving en een zes-in-lijn had tamelijk briljant geweest. Helaas komt de auto daar een generatie te laat voor. BMW denkt met deze auto onder meer op de Noord-Amerikaanse markt te gaan scoren. De onthulling is dan ook niet op de IAA in Frankfurt in september, maar op de LA Autoshow in november 2019. De auto komt in de lente van 2020 op de markt.