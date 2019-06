Jaguar kijkt af bij Porsche, komt met XE SV P8 Touring

Iets subtiels maken van een circuit tijger. Waar hebben we dat eerder gezien.

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Met die motivatie in het achterhoofd gingen ze bij Special Vehicle Operations aan de slag met de XE SV Project 8. Porsche introduceerde op de 991.2 GT3 het Touring Package. Het maakte van een racemonster als een GT3 een subtiele verschijning, onder andere door het ontbreken van de achtervleugel.

Jaguar heeft nu precies hetzelfde gedaan bij de XE SV Project 8. Ze noemen het de Touring. Inderdaad, zelfs de naam is niet origineel gekozen. De grote achterspoiler die normaal gesproken met de XE SV Project 8 komt is op deze Touring-uitvoering vervangen voor een subtiele mini-spoiler. Het doet denken aan de Mercedes C63 AMG Black Series zonder het optionele aeropack.

De Britten zeggen het gebrek aan aero deals op te vangen door een nieuwe front splitter te monteren. In tegenstelling tot een 911 GT3 Touring zal de XE SV Project 8 Touring een heel zeldzaam speeltje gaan worden. Special Vehicle Operations gaat slechts 15 exemplaren bouwen van deze ‘subtielere’ Project 8. Helaas zijn er geen foto’s van de achterkant gedeeld door Jaguar.

De prestaties zijn nog steeds oerend hard. 600 pk uit een 5.0-liter Supercharged V8 die de Jag in 3,7 seconden naar de honderd brengt. De topsnelheid ligt boven de 300 km/u. De gelimiteerde Project 8 komt in vier kleuren op de markt: Valencia Orange, Velocity Blue, Corris Grey Satin en -natuurlijk- British Racing Green. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Jaguar een prijskaartje van 149.995 pond gekregen, omgerekend bijna 170.000 euro.